Los mejores memes de las elecciones catalanas de 2021

Hoy 14 de febrero se celebran las elecciones al Parlamento de Cataluña 2021, que han atraído la atención de toda España y, por supuesto, también de las redes sociales. El humor, la ironía y el sarcasmo será el protagonista durante la jornada de hoy en los memes de las elecciones catalana.

Uno de los memes más sonados del día de hoy ha sido el tweet de la cuenta de humor de 'Coronavirus' que tan famosa se ha hecho durante estos meses de pandemia. El tweet se refiere irónicamente a las elecciones catalanas: "¡Unas elecciones! Qué detalle tan bonito en este día".

Los principales protagonistas de hoy serán los candidatos a las elecciones autonómicas de Cataluña con Salvador Illa, Laura Borràs, Pere Aragonès, Inés Arrimadas o Ignacio Garriga a la cabeza.

Los carteles de Ciudadanos

Las bromas ya empezaron en plena campaña electoral de las Elecciones al Parlamento de Cataluña con los carteles de Ciudadanos en los que aparecían varios ciudadanos abrazándose a sí mismos y que finalmente fueron retirados. La propia presidenta de la formación, Inés Arrimadas, junto al candidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa, explicó la importancia del abrazo para la campaña. El problema fue que las imágenes utilizadas para los carteles de propaganda electoral pertenecían a un banco de imágenes y tenían un uso restrictivo en caso de tratarse de fines políticos.

"Tenemos ganas de abrazarnos con nuestra familia y nuestros amigos pero también de que volvamos a abrazarnos como catalanes", explicó sobre el lema electoral utilizado 'Vota abrazo' para las elecciones catalanas 2021. Las imágenes que acompañan a la frase, de personas abrazándose a si mismas, ha levantado igualmente revuelo en las redes sociales porque algunos entienden que apela al contacto físico en tiempos de coronavirus.

La jornada electoral se presenta como un 14-F histórico por ser unas elecciones en Cataluña marcadas por la pandemia del coronavirus y también por una baja participación. Algo que también es tema de conversación en las redes sociales.

Otro meme que también ha marcado la campaña en estas elecciones en Cataluña ha sido el mensaje de una abuela catalana de UGT que votará Vox. El mensaje de apoyo al partido que lidera Santiago Abascal por parte de esta mujer ha desatado el humor en la red social Twitter. "Mi abuela, catalana de pura cepa e hija de republicanos, Toda la vida afiliada a UGT y más de 60 votando al PSOE. Me acaba de llamar llorando y me dice que no puede más y que piensa votar a Vox. Los de Abascal van a arrasar en las elecciones", decía el mensaje.

Un mensaje que ha provocado imitaciones y memes en distintos sentidos, como se puede ver en este tuit:

Encuestas de las elecciones

Las encuestas de las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña han ido reflejando en sus resultados desde el momento en el que se anuncia que Salvador Illa será el candidato del PSC hasta las dudas de si sería posible constituir las mesas electorales.

Lo que no llegaron a reflejar los sondeos es el veto conocido este miércoles de los partidos independentistas a pactar con el PSC tras el 14 de febrero sea cual sea el resultado de las elecciones. Las encuestas dan como ganador al PSC en intención de voto con el 21,7% de los votos seguido de ERC con el 20,4% y JxCat con el 19,9%.

La situación es muy diferente cuando se trata de escaños ya que aquí podría llegar a producirse un inédito triple empate entre el PSC, JxCat y ERC.

El partido de Laura Borrás sería la tercera fuerza política en Cataluña, siguiendo muy de cerca a ERC. Sin embargo, en proyección de escaños la candidata independentista obtendría más representantes que PSC y las filas de Pere Aragonés ya que por la ley electoral JxCat tiene un electorado muy fiel y alto en Lleida y Girona y en esos territorios con menos votos que en Barcelona por ejemplo se consigue antes un escaño.