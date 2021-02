Elecciones Cataluña 2021: Salvador Illa propone reducir un 30% el salario del presidente de la Generalitat

A poco más de una semana para las elecciones de Cataluña, Salvador Illa, candidato del PSC, ha lanzado una nueva propuesta: reducir un 30% el salario del presidente de la Generalitat que resulte ganador en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

El exministro de Sanidad ha propuesto esta medida durante una mesa de debate con otros representantes políticos en el transcurso de una entrevista en Cadena Ser. En ella participaban los candidatos a las elecciones catalanas 2021 Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (En Comú Podem), Dolors Sabater (CUP) y Àngels Chacón (PDeCAT).

En pleno ecuador de campaña electoral, Salvador Illa ha confesado estar de acuerdo "con que Cataluña necesita unos ingresos más justos, pero también un gasto más justo", al tiempo que ha anunciado que, en caso de salir vencedor en las próximas elecciones catalanas, reducirá un 30% el sueldo del presidente de la Generalitat.

"Lo rebajaré al sueldo más alto de un presidente de una comunidad autónoma, que es la del País Vasco", puntualizaba Salvador Illa. "En estos momentos, la dignidad de las instituciones de Cataluña y del presidente de la Generalitat se predican de esta manera".

Justificando su propuesta, el candidato del PSC ha puesto de ejemplo el salario del primer ministro italiano, que es tres veces menor al del presidente catalán, y del de Portugal y Reino Unido, cuya retribución es también mucho más baja.

La respuesta de otros candidatos a las elecciones catalanas

Laura Borràs, candidata de JuntsXCat, ha replicado la propuesta de Salvador Illa, recriminando que "si hablamos de sueldos indignos, el más indigno es el del jefe del Estado", Pedro Sánchez.

Estas aclaraciones se han llevado a cabo momentos después de que Junts y ERC señalaran de forma reiterada en el debate la falta de recursos en Cataluña debido al déficit fiscal, que asocian con un "déficit sanitario".

Por su parte, Pere Aragonès ha dirigido su réplica a la prioridad de obtener más recursos y de saber gestionarlos antes de tomar otras medidas, algo que "solo es posible con la independencia", subrayaba.

Salvador Illa ha contestado a sus contrincantes en las elecciones catalanas que "la manera de defender más recursos es no dejar vacante el sitio donde toca, no dejar la silla vacía", en referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera al que no acudieron los representantes de la Generalitat.

El candidato a las elecciones de Cataluña con Ciudadanos, Carlos Carrizosa, también ha defendido una reforma en la financiación, aunque ha acusado a los gobiernos del PP y PSOE de no haber actuado al respecto en los últimos años.

Durante su intervención, en este debate organizado por la Cadena Ser, ha recriminado también que el Ejecutivo catalán destine fondos públicos al procés.