Mazón para su discurso y se pone a cantar por Julio Iglesias en un acto para un grupo de jubilados

En el Hospital General de La Fe, mientras participaba en uno de los acto para un grupo de jubilados, Carlos Mazón ha parado de hablar en medio de su discurso y se ha arrancado con la canción '33 años' de Julio Iglesias. "La voy a recitar, porque si la canto... Ya de aquí salgo mal", ha comenzado diciendo ante el atril. Pero finalmente sus ganas le han podido y ha comenzado a cantar.

"Entre la noche y el alba, entre tu vida y la mía, se van pasando los días... No, no es así...". El presidente de la Generalitat valenciana cantaba mientras los asistentes del auditorio no cabían en su asombro.

Nunca se hubieran imaginado al asistir este martes al evento que el líder del PP valenciano iba a estar delante de ellos recitando "Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad llegados los 65, cuando queremos tener algunos años de más?".

Efectivamente, el president ha tenido el detalle de cambiar el 33 original por el 65, para aludir a los jubilados presentes en la sala. Al terminar, Mazón ha recibido una gran ovación y un largo aplauso por su inesperada actuación.

El vídeo en redes sociales

El valenciano ha debido quedar muy satisfecho con su actuación porque ha decidido compartirla con todo el mundo a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Hoy me ha podido la emoción y me he arrancado a cantar (modificando un poco el famoso tema "33 años" de Julio Iglesias) en el acto de homenaje a los jubilados y jubiladas del Departamento de Salud de La Fe. Sabéis que para mí y para mi Consell la salud es lo más importante. Siento verdadera admiración por quienes han dedicado su vida a cuidar de todos nosotros", ha escrito en sus redes sociales.

Desde el momento de la publicación del vídeo, las reacciones no han parado de aparecer en las redes sociales. "Mi presidente vale pa tooooo", comentaba una usuaria de Instagram. "Presi, eres el mejor", escribía otro. "Olé, olé y olé, muy bien cantado y con mucha emoción", coincidía otra.

La mayoría han coincidido en que su "cercanía" es agradable y en que no debería "cambiar nunca". Pero otros han tratado de mover el foco hacia otras cuestiones, no tan divertidas: "¿Y bajar el IRPF y sucesiones cuando?".

Habilidad ¿oculta?

Aunque algunos lo desconocen, existe una faceta cantante de Carlos Mazón. El del PP, además de ser político, también ha participado en el mundo de la música como cantante de Los Marengo. Con ellos, y con la canción 'Y solo tú', fue uno de los ocho aspirantes para representar a España en la edición de 2011. Aunque no tuvo éxito.

Con la llegada de la tercera edición del Benidorm Fest y la investidura el pasado 2023 de Mazón como president de la Generalitat, se viralizó en redes sociales uno de sus vídeos como artista musical. Pero no ha sido hasta este martes cuando Mazón ha vuelto a demostrar sus dotes de vocalista.

