Mas aún no descarta un acuerdo de última hora con la CUP

El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxS), Jordi Turull, ha hecho un llamamiento a la CUP a buscar un acuerdo de última hora con "cesiones" mutuas, que haga posible la investidura de Artur Mas como nuevo presidente de la Generalitat en la segunda votación en el Parlament, que se celebrará este jueves. Turull ha reconocido que en las próximas horas esperan "contactos con la CUP", en los que JxS formularía una nueva oferta: "Nos tenemos que mover nosotros para hacer decantar a la CUP hacia otro posicionamiento que no sea el no", ha dicho en una entrevista, aunque ha dejado claro que el candidato a la investidura sólo puede ser Artur Mas.

No obstante, ha advertido de que, "para que haya un acuerdo, todos han de ceder en algo", porque sólo así se podría encontrar una "solución" que permita formar un "Govern fuerte" capaz de aplicar la declaración de inicio del proceso hacia la independencia aprobada el lunes por el Parlament. "Si no hay Govern, no se puede tirar adelante el contenido de esta resolución", ha alertado Turull, que ha emplazado a JxS y la CUP a "impregnarse de trascendencia para tirar adelante" la independencia.

Después de que este martes la oposición en bloque, incluidos los 10 diputados de la CUP, sumaran sus votos para tumbar la investidura de Mas en primera votación, Turull ha admitido que "no es fácil" llegar a un acuerdo, pero ha subrayado que las dos formaciones no pueden "fallar" a la gente que apostó por la independencia el 27S. Turull no ha querido dar detalles sobre la oferta que planteará JxS a la CUP sobre la estructura del nuevo Govern, pero sí ha remarcado que el próximo jefe del ejecutivo no puede ser un "presidente florero" ni tampoco sería aceptable que un nombre diferente al de Mas llegase al Palau de la Generalitat "por la puerta de atrás".

Sin embargo, el presidente del grupo parlamentario de la CUP, Antonio Baños, ha descartado que en la segunda votación los diputados de su grupo cambien de opinión y apoyen la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. "Si presentan al mismo candidato, haremos lo mismo que habíamos dicho", ha asegurado. Preguntado por si eso significa que Mas no podrá ser investido presidente con los votos de la CUP si Junts pel Sí (JxS) vuelve a presentarlo como candidato, ha sido tajante: "Claro".

Baños ha asegurado que, antes de tener que elegir entre investir a Mas o un fracaso negociador que conduzca a elecciones anticipadas en marzo, existen fórmulas de "consenso", que pasan por otras "opciones, personas y maneras". De esta forma, ha cerrado pues la puerta a un posible pacto este mismo miércoles.

Por lo tanto, si en la segunda sesión de investidura Mas tampoco sale como presidente, el Gobierno catalán actual seguirá en funciones. Eso significa que, de momento, no podrá aplicar ninguna de las medidas de desobediencia que recoge la declaración rupturista aprobada en el Parlament.