Maroto: "Hay una persona que tiene la llave para que no haya elecciones en Navidad y es Pedro Sánchez"

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha valorado la decisión de aceptar las seis condiciones de Ciudadanos: "Hemos dado un simple sí. Lo más interesante es lo que viene ahora que trata de pactar sobre los impuestos, las políticas sociales, los temas de conciliación, las pensiones... Esas cuestiones que afectan al día a día".

Por otro lado, Maroto no ha dejado de lado el papel del PSOE. "Aunque sea un partido rival, le reconozco al PSOE una trayectoria tremenda. Es un partido sólido dentro de sus aciertos y su errores. Pero no se puede convertir en un partido de trinchera que mete a todo el mundo en ella y saca una bandera que diga 'no es no'", ha explicado.

El dirigente del PP ha apuntado que "decir no, no suma demasiado" y ha aclarado al Partido Socialista que "si ellos han decidido estar en la oposición, significa que para la conformación de gobierno solo cabe una alternativa, que es el PP".

Javier Maroto ha insistido en la posición negativa del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy y ha recalcado que "no se le pide que cambie de ideas, pero sí que no bloquee que comience ese gobierno. Que Pedro Sánchez nos lleve a terceras elecciones es un disparate".

"Hoy en España hay una persona que tiene la llave de la decisión de si hay elecciones en Navidad o no. Esa persona es Pedro Sánchez. Si sigue con su actitud, habrá unas elecciones de nuevo y Europa mirará a España con una impresión muy negativa, la que tendríamos la mayoría de españoles", ha añadido.

Respecto a la seguridad de Rajoy para presentarse a la sesión de investidura con posibilidades de salir como presidente del Gobierno, el vicesecretario de Sectorial del PP ha afirmado que "el PP tiene la obligación por ganar las elecciones. Hay que forjar acuerdos. Lo estamos haciendo y lo queremos hacer de forma pública. Con Ciudadanos y Coalición Canaria haríamos 170 diputados, pero es insuficiente".

Asimismo, Maroto ha defendido que el PP lo está dando todo para alcanzar acuerdos "sabiendo que siempre hay un punto intermedio".