Marlaska insiste en que no hubo "ningún informe que atisbara" la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Días después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que "no hubo ningún informe previo" así como "ningún aviso". Tras una reunión extraordinaria con sus homólogos europeos negó que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a los del pasado 30 de julio.

Este martes, la responsable del CNI ha salido en defensa de los servicios de inteligencia. Lo ha hecho en el Congreso de Diputados donde se ha sentado para dar explicaciones de lo ocurrido en Ceuta. Margarita Robles ha sido la primera en comparecer tras la crisis migratoria.

"Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y el CNI realizaron la labor que competencialmente le era y es exigible. Compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del estado y con el personal de la delegación del gobierno", aclaraba. Sin embargo, Marlaska ha respondido a la ministra de Defensa reafirmando que no había ningún informe que vislumbrara lo que sucedió el pasado mes de julio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha subrayado que "no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció" y ha añadido que "si hubiera habido una previsión, mejor dicho, como la de 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más elevadas instancias para tomar las medidas más extraordinarias?".

"Algo excepcional"

No obstante, ha admitido que la semana previa a la entrada masiva a la ciudad autónoma, las autoridades de Marruecos interceptaron a un millar de migrantes, entre los que también había menores de edad. Todos ellos intentaban acceder a nado a la costa ceutí, una situación "ajena" a lo que ocurrió el 30 de julio con la entrada de más de 70.000 personas en 24 horas: "Algo extraordinario, excepcional y evidentemente difícil de imaginar".

De este modo ha apelado al "sentido común" y a los "datos objetivos" para defender que los servicios de información no fallaron, al igual que ha insistido en que no pretende entrar en "mayores cuestiones" sobre la información manejada en cuanto a la situación migratoria.

"Reconocimiento, esto quiero dejarlo claro, al trabajo de todos los servicios de información, todos ellos, el conjunto de ellos", ha señalado el ministro", ha manifestado el ministro del Interior.

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