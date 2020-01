Mariano Rajoy: "La inmigración ilegal no es aceptable"

"Creo que hay un acuerdo general de que estos países necesitan ayuda, pero ellos también van a colaborar para luchar contra las mafias que se dedican al tráfico de personas. En principio estoy satisfecho de lo que ha sido esta reunión", ha explicado Rajoy en declaraciones a la prensa al término de la cumbre, en la que han participado los dirigentes de 54 países africanos y los Veintiocho europeos.

El jefe del Ejecutivo español ha dejado claro que "entrar ilegalmente" en la Unión Europea "no lo puede permitir ni la Unión Europea ni lo permite ningún país" y por ello "lo que tenemos que hacer es evitar que eso se produzca, luchar contra las mafias y por supuesto respetar los Derechos Humanos de todos los ciudadanos", aunque no ha querido pronunciarse al ser preguntado si cree necesario regular las devoluciones en caliente de inmigrantes ante la subida de intentos de asalto de entrar en territorio español.

"La inmigración es efectivamente un problema de fronteras, pero sobre todo es un problema de pobreza y de mejora del nivel de vida", ha concedido con todo el jefe del Ejecutivo español.

"Aquí de lo que se trata es que nadie se tenga que ir de su país porque no le queda otra alternativa y porque en su país no puede vivir. Ese es el reto", ha recalcado.

"Lo más importante y que al final es lo que soluciona el problema, en el medio y en el largo plazo, es generar unas condiciones de vida que le permitan a todas las personas vivir dignamente en su país. Porque si eso no es así, es inevitable que la gente no se quede en su país porque la gente su primera prioridad es vivir, como es natural. Eso lo entendemos todos", ha recalcado.

Rajoy ha dejado claro que no obstante que "la inmigración ilegal no es aceptable" como lleva defendiendo desde "hace tiempo" y ha insistido en que "España es y seguirá siendo muy activo". "Somos la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Por tanto, vamos a trabajar", ha apostillado.

"Esto es un continente muy importante para nosotros, son nuestros vecinos, están ahí, están trabajando muy bien y yo creo que, poco a poco, este continente, que es el que tiene más dificultades en el mundo, mejorará su nivel de vida, que al fin y a la postre siempre es de lo que se trata", ha concluido.