Margarita Robles cuestiona las palabras de Pablo Iglesias: "Los insultos no son justificables, ni en redes sociales ni en ningún sitio"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su discrepancia con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias sobre la necesidad de "naturalizar" que a los responsables de los medios de comunicación se les insulte.

"No comparto con Pablo Iglesias que justifique los insultos. En una sociedad democrática, los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes, ni en ninguna parte", ha sostenido la titular de Defensa. Cree que la crítica es "muy sana" en democracia, pero "el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, no es aceptable".

La responsable de Defensa ha defendido en la base aérea de Torrejón de Ardoz que "construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y, siempre, en tender puentes". También ha subrayado que los medios de comunicación son "el oxígeno de la democracia", por lo que ha insistido en que no comparte los insultos y las descalificaciones que se les puedan hacer.

Estas palabras se producen después de que Pablo Iglesias señalara a varios medios de comunicación y periodistas, entre ellos Vicente Vallés, por el tratamiento de las informaciones del 'caso Dina' en el que un juez investiga el papel del vicepresidente del Gobierno.