Manu Sánchez: "Estrellados en una burocracia insoportable"

Quien no conoce a un amigo que no puede renovar el DNI porque no le dan cita. Quien no tiene un sobrino que no puede sacarse el carné de conducir porque tampoco la hay. Hay también quien tiene un padre que no puede cobrar la pensión porque necesita una fe de vida. Y adivinen...no consigue cita para sacarla.

Peor es aún llevar años soñando con tener derecho a la nacionalidad española y ahora, los que ya lo tienen, resulta que no la pueden tramitar. Tampoco hay cita disponible. En este caso, ni para dentro de una semana, ni para dentro de dos meses...en este caso, no hay cita para NUNCA.

Y les ha pasado en este último puente: han ido a otra comunidad que no es la suya, han tenido un problema de salud, han visitado un centro hospitalario...y no les valía la tarjeta sanitaria.

¡Ah! Y los trabajadores a los que se les da la baja pero su baja no llega. Está perdida en el limbo digital entre el centro de salud y el departamento de recursos humanos de su empresa.

Todos ellos desesperados, frustrados, cabreados, fuera de sí, INDEFENSOS. Estrellados en una burocracia insoportable de teléfonos que comunican sin parar, de contestadores interminables, de tiempo tirado a la basura. Nuestras administraciones públicas están colapsadas y lo que, es peor, muestran cero respeto al ciudadano que las mantiene con sus impuestos.