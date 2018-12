Nuevas manifestaciones contra Vox en varias ciudades andaluzas

Cientos de personas se manifiestan en varias ciudades andaluzas, por segundo día consecutivo, contra la entrada de Vox en el Parlamento regional tras las elecciones del pasado domingo, unas movilizaciones convocadas por redes sociales por colectivos antifascistas. Ayer las manifestaciones tuvieron lugar en Sevilla, Málaga y Granada y este martes se han convocado en Córdoba, Cádiz, Jaén y Almería, además de en otras ciudades andaluzas.

Dos personas han sido detenidas en la manifestación celebrada en Cádiz, han confirmado fuentes policiales. Los dos detenidos han sido acusados de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad, durante los incidentes ocurridos en el transcurso de esta manifestación convocada por colectivos antifascistas y a la que han asistido unas 2.500 personas.

La concentración se ha iniciado en la Plaza de San Juan de Dios, donde está la sede del Ayuntamiento gaditano, y después ha recorrido varias calles de la ciudad. En el transcurso de la protesta se han volcado en algunas vías varios contenedores de basura y en otros puntos éstos han sido incendiados. Algunos manifestantes han agredido a periodistas, a los que han tirado piedras, escupido, insultado y les han pintado la ropa y los objetivos de las cámaras.

El Colegio de Periodistas de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Cádiz han reclamado en un comunicado de prensa respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación y han calificado de "vejaciones absolutamente deplorables" las que han sufrido los periodistas en Cádiz, en unos incidentes que "no hacen sino deslegitimar la convocatoria". Aunque señalan que "estas conductas son solo autoría de unos pocos", lamentan que en su "diana" esté "una profesión cuya labor consiste, precisamente, en sostener la democracia".

En Córdoba, más de un millar de personas se han concentrado en el bulevar del Gran Capitán, en pleno centro de la capital, bajo el lema "Andalucía no es lugar para fascismos". En la concentración, que no se ha comunicado de manera oficial a la Subdelegación del Gobierno, participan mayoritariamente jóvenes y colectivos feministas que han cantado el himno de Andalucía y han coreado lemas como "vosotros fascistas sois los terroristas".

Tras la concentración, en la que se podían ver pancartas a favor de los inmigrantes, ha comenzado una marcha hacia la avenida de La Victoria, donde se han unido más personas, y tras una sentada en plena vía, han continuado por las principales calles de la ciudad. Esta situación ha obligado a la reordenación del tráfico por parte de los agentes de la Policía Local, sin que se hayan registrado incidentes.

En Almería, unas 400 personas han secundado la movilización y a las siete de la tarde se han concentrado en la céntrica Puerta de Purchena. "Franco no ha muerto, está en el Parlamento", "el pueblo unido jamás será vencido", "ni un paso atrás contra el fascismo" o "no pasarán" han sido algunas de las frases coreadas por los manifestantes. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han dicho que la concentración no ha sido comunicada de manera oficial, si bien han subrayado que el derecho de reunión está recogido en la Constitución y no es precisa su autorización previa.

Unas doscientas personas se han concentrado a las 19.30 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén en contra del fascismo y por la entrada de Vox en el Parlamento andaluz con una pancarta con el lema "Jaén para todas" portando banderas españolas, republicanas y andaluzas. En la capital gaditana la concentración ha comenzado en la plaza de San Juan de Dios, donde se encuentra el Ayuntamiento, a las 19:00 horas, y unas 2.500 personas se han sumado a la convocatoria.

En Jerez también cerca de un millar de personas se han concentrado a la misma hora en la plaza del Arenal y han iniciado un recorrido por la calle Larga, tras una pancarta en la que se lee "Fuera fascistas de nuestros barrios". "Maricas y bolleras queremos nazis fuera" o "Franco no esta muerto, esta en el parlamento" son otras de las consignas han sido otras consignas coreadas en Jerez, mientras también ha habido concentraciones en San Fernando y en Algeciras.

En Granada, durante todo el día ha continuado una acampada que comenzó ayer en la plaza del Carmen tras la manifestación antifascista en la que participan varias decenas de personas con tiendas de campaña y mantas y con pancartas donde puede leerse "Basta de represión" o "Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje".

Más de medio millar de personas ha celebrado una asamblea para decidir próximas acciones, al término de la cual unas 300 han iniciado una manifestación y otras 200 han acordado mantenerse en la plaza. Según ha informado la Policía Local, la asamblea, que se inicio a las seis de la tarde y ha concluido poco antes de las 21.00 horas, ha transcurrido sin incidentes bajo una fuerte presencia policial. Aunque la Policía les ordenó esta mañana que levantaran el campamento, finalmente no intervino