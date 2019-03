Madrid quiere evitar que coincidan los homenajes del 11-M y la manifestación sindical

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado este jueves que "con toda seguridad" el Gobierno regional cambiará la fecha de los actos de homenaje a las víctimas del 11 de marzo al día siguiente, 12 de marzo, por la mañana para no coincidir con la manifestación que han convocado los sindicatos para protestar contra la reforma laboral.



En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz madrileño ha señalado que "a la vista de los acontecimientos", se han puesto en contacto con las asociaciones de víctimas de los atentados del 11 de marzo, de los que este año se celebra el octavo aniversario, y ha explicado que en principio son "favorables" para hacer este cambio de fecha.



Preguntado por si se coordinarán con el Ayuntamiento de Madrid para coincidir en el día, ha señalado que todavía no se ha tratado el asunto pero que desde "hace años" la coordinación con el Consistorio en este sentido ha estado "siempre". Primero se realiza el homenaje en el kilómetro cero de la capital, junto a la sede del Gobierno regional, y posteriormente, el Ayuntamiento celebra sus propios actos.

Gallardón pide a los sindicatos que lo "reconsideren"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado su deseo de que los sindicatos UGT y CCOO reconsideren la utilización de la fecha del 11 de marzo para una "cosa distinta" que no sea recordar a las víctimas de los atentados del 11-M. En declaraciones a Onda Cero, Ruiz-Gallardón ha apuntado que espera que los sindicatos reconsideren la convocatoria de movilizaciones contra la reforma laboral el 11 de marzo, lo que, a su juicio, es fruto de "una insensibilidad muy difícil de comprender".

"No es un día ni para confundir ni para hacer cosa distinta que no sea (...) recordar a las víctimas del 11-M", ha subrayado el titular de Justicia. Ha dicho que espera que haya alguien dentro de las centrales sindicales "con la suficiente sensibilidad" como para someter a reconsideración la utilización de esta fecha para cosa distinta que no sea recordar a las víctimas del 11-M.