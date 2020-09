Madrid, con 2.105 casos nuevos y 18 fallecidos por coronavirus, en el punto de mira del Gobierno

La evolución de los rebrotes en Madrid y el aumento de contagiados y fallecidos en la comunidad preocupa especialmente al Gobierno. Los datos no son buenos: 2.105 casos nuevos, 698 en las últimas 24 horas, y 18 fallecidos.

Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en que la mayoría de los nuevos casos de coronavirus en España se registran en Madrid, comunidad gobernada por PP y Ciudadanos: "Nos preocupa la salud pública y la evolución de la epidemia en Madrid" ha dicho esta mañana el presidente.

Y esto, en un día en que desde el gobierno central se hace un llamamiento a todas las comunidades a que extremen las precauciones y sigan las recomendaciones para evitar la propagación de los contagios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que hay un ensañamiento del gobierno PSOE-Podemos contra el gobierno madrileño, aunque hoy, Ayuso ha rebajado el tono para solicitar una reunión con el presidente Sánchez: "Lo llevamos pidiendo desde hace un año".

"Que se cumplan a rajatabla las recomendaciones"

El PP critica la gestión de la pandemia al gobierno y el gobierno también critica al ejecutivo madrileño de no estar haciendo las cosas bien. Aunque las advertencias del ejecutivo se extiende también al resto de comunidades. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha pedido hoy "que cumplan a rajatabla las recomendaciones acordadas" y ha insistido: "Nos creemos la cogobernanza no es una frase hecha" ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros quien ha reiterado la disposición de seguir ofreciendo "todos los instrumentos" a las comunidades para frenar la expansión del coronavirus.

Casado: "coherencia y lealtad"

Desde el PP, Pablo Casado, pide coherencia al gobierno: "¿Como es posible que Sánchez pida unidad y no la tenga en su gobierno con Podemos?, y ¿pida lealtad y luego sea desleal con la comunidades autónomas?" ha dicho el dirigente popular en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Madrid y portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida:"Me parece complicado apelar a la unidad, a arrimar el hombro, a la lealtad institucional pero, ¿ha hablado Sánchez de otra comunidad que no se Madrid?"

Almeida se ha sumado así a las quejas manifestadas el lunes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, de participar en un "ensañamiento con Madrid" por las cifras del coronavirus. "Este ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde", afirmó en su cuenta de Twitter la presidenta regional.

Almeida:"Que se trate de la misma manera a todas las autonomías"

Para Almeida, la incidencia del virus "no es un fenómeno aislado de Madrid", y ha añadido que la evolución epidemiológica de la región "no es muy distinta" a la de otras regiones, por lo que ha insistido en que el Gobierno "trate de la misma manera" a todas las autonomías. "Si no afrontamos desde la lealtad institucional la lucha contra el virus, va a ser muy complicado que podamos superarla", ha concluido el alcalde, a cuyo juicio la Comunidad de Madrid "está desplegando todos los esfuerzos" para frenar la propagación del coronavirus.