Sánchez sobre la gestión del coronavirus: "La capacidad estratégica de algunas comunidades tiene que mejorar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez considera que "los niveles de rastreo en algunas comunidades autónomas tienen que mejorar", porque el comportamiento de la pandemia por coronavirus, según territorios, es distinta en España y reporta una evolución más preocupante en algunos puntos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que hay inquietud en el Ejecutivo sobre los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid: "Nos preocupa el estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid".

A esa gestión se suma otro motivo, según el presidente del Gobierno. "Ha habido también una serie de relajamiento también por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección, y la situación de emergencia sanitaria, que han permitido una mayor circulación", en alusión al comportamiento de algunos colectivos y ciudadanos en estas últimas semanas de verano.

Falta de rastreadores en algunas comunidades

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que también ha influido en el incremento de casos de contagios por coronavirus "el nivel de rastreo de algunas comunidades autónomas", en posible alusión a la gestión en Madrid de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,, pese a no citarla en ningún momento.

"Y esto me gustaría subrayarlo, porque es verdad que la evolución de la epidemia, que es distinta por territorios, a mí no me no me no me corresponde juzgarlo, pero es verdad que las capacidades estratégicas de las comunidades autónomas, de algunas comunidades autónomas, tiene que mejorar", apuntillaba Sánchez en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), también ya había cuestionado, últimamente, la falta de rastreadores en la Comunidad de Madrid, tarea que considera básica para frenar la expansión del coronavirus entre poblaciones densamente pobladas.

A estas declaraciones, Pedro Sánchez, en entrevista realizada por Susanna Griso en Espejo Público, respondía: "Según Pedro Sánchez, él no tiene responsabilidad frente al coronavirus, porque el virus no entiende de fronteras, de colores políticos y estamos aquí en el mundo ideal. Eso sí, de lo que entiendes es de límites entre provincias y autonomías. Es que no es serio", afirmaba.

En opinión de Pablo Casado y en defensa de la gestión de la pandemia del coronavirus en Madrid por el Partido Popular, "la señora Ayuso y el señor Almeida llevan meses diciendo que había que hacer un protocolo en Barajas, los presidentes del Partido Popular llevan meses diciendo que hay que hacer test masivos, que hay que hacer rastreos a través de una aplicación de contactos y que no hay que confinar a todo el mundo".

Pablo Casado responde a Sánchez

Casado recuerda que la gestión de Sánchez ha destacado por hacer todo lo contrario: "En marzo, Sánchez alienta manifestaciones, en vez de hacer como Alemania que toma medidas a tiempo y evita confinar a toda la población; porque porque protege ancianos y enfermos hace un rastreo de los que se contagian y sus contactos y solo confinan a los que tienen riesgo o se han contagiado. Por eso Alemania ahora tiene buenas cifras de empleo".

Pablo Casado destaca que las medidas de Pedro Sánchez han destacado por "la imprevisión, ocultación de alertas, incompetencia a la hora de comprar material y hacer test y propaganda para echar la culpa a los demás y a mí, personalmente, presionarme", explicaba en Espejo Público.

A lo largo de esta entrevista, Casado ha aprovechado para pedir a Pedro Sánchez que lo que se pretende "en esta segunda oleada es que no tenga los mismos errores que en la primera".