Los ministros Ábalos y Montero confirman el adelanto electoral pero la fecha concreta sólo la conoce el presidente

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que este viernes el Gobierno comunicará la convocatoria de elecciones generales, que será "seguro" a lo largo de 2019.

"El viernes, mañana, se comunicará la convocatoria de elecciones, pero la fecha concreta sólo la conoce el presidente del Gobierno", ha dicho la ministra en declaraciones a la cadena Cope.

Montero ha indicado que el Gobierno, tras el rechazo de sus Presupuestos en el Congreso, puede ir "tirando" a base de decretos leyes, pero sólo durante un tiempo "breve", por lo que "es evidente el adelanto de la convocatoria electoral" sin Presupuestos.

En todo caso, Montero ha señalado que ve "complicado" el escenario de gobernar con decretos leyes, pues están limitados a cuestiones de urgente necesidad. "Puede ser que el Gobierno todavía tuviera capacidad de poner sobre la mesa algunos decretos leyes, pero tendrían que ser limitados", ha subrayado.

Tampoco el ministro José Luis Ábalos cuestiona que la legislatura no llegará a su fin, "una moción de confianza no tiene ningún sentido", aunque evita dar una fecha: " Las opiniones son muy distintas, cada Federación tiene su opinión, pero como le digo esta es una prerrogativa del Presidente, él escucha a todos y es una decisión que tiene que tomar él. Siempre he dicho que no auguraba ni descartaba nada. No digo ninguna fecha ni descarto ninguna fecha".

