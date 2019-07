ERC y JxCat siguen pendientes de si finalmente el PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo de legislatura para acabar de decidir cuál será el sentido de su voto la semana que viene en la investidura de Pedro Sánchez. En las últimas semanas, ERC ha ido lanzando mensajes en el sentido de que no torpedearán una eventual investidura de Sánchez, mientras en el seno de JxCat se ha abierto un intenso debate sobre si hay que facilitar o no que el líder del PSOE siga en la Moncloa.

ERC, tras reunir a su dirección, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a la izquierda, pidiendo que haga política y no tiren "los votos del 28-A a la basura". Mientras tanto no se posicionan ante la investidura. Dice Gabriel Rufián lo harán cuando haya un pacto o una propuesta de gobierno. El voto de ERC a Sánchez se mueve entre el 'no' y la abstención.

En las filas de ERC no sentó nada bien la publicación de un artículo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el que abogaba por un 'no' a Sánchez. También generó malestar en sectores de JxCat, que también desconocían las intenciones del president de posicionarse públicamente sobre este asunto para intentar decantar la balanza dentro de su formación a favor del 'no'. Ahora, tras hablar con los dirigentes presos y reunirse los parlamentarios, también dejan la respuesta pendiente. Laura Borràs ha declarado que "estaríamos encantados de votar sí al diálogo, pero no es la situación actual. Ya le dimos el cheque en blanco en la moción de censura".