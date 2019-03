El PP llevará a los tribunales a la Junta si no les envía informes sobre ERE

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado ESque su partido llevará a los tribunales al Gobierno andaluz si éste no les envía los documentos solicitados en el Parlamento en relación con las tramitaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la Consejería.

Durante un acto del PP de Sevilla, Arenas ha dicho que no van a permitir que no llegue al Parlamento la información "que tiene que llegar" y que los populares ya han requerido en la Cámara, que incluye los informes de las auditorías y de la intervención de Hacienda y los avales jurídicos al convenio del IFA -actual IDEA- con la Consejería de Empleo.

"No vamos a aceptar bajo ningún concepto el argumento del envío de esos informes a la autoridad judicial para tapar el ejercicio de control de la Cámara", ha dicho Arenas, que ha añadido que si no se les envía esa documentación, llevarán al Gobierno andaluz ante los tribunales "demandando la información imprescindible" para el ejercicio de su trabajo como parlamentarios. Arenas, que ha presentado documentos en los que, a su juicio, "se pone de manifiesto cómo el resultante final de algunos ERE donde hay personas que no debieran estar tienen la firma de los responsables de la Junta", ha considerado que "responsabilidades políticas las hay y muy importantes".

Así, se ha referido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, a los que ha señalado como "responsables directos" por "ni más ni menos que haber conocido los procedimientos que había en marcha y haberlos tapado". Arenas ha explicado que "la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a los trabajadores sometidos a Expedientes de Regulación de Empleo", mientras en Andalucía "esas ayudas han sido ocultas, no las conocían las empresas", que tampoco conocían "el resultado final de la concesión".

Ante esta situación ha considerado que "hace falta que se expliquen muchas cosas y sobre todo que no se hiera de muerte al Parlamento de Andalucía", algo que está convencido de que ocurrirá "si no existe una comisión de investigación parlamentaria" sobre este asunto. En este sentido ha recordado que en el Parlamento andaluz no ha existido una comisión de investigación desde hace quince años, y ha anunciado que si el Partido Popular llega al Gobierno no será necesaria una mayoría absoluta para su creación en la Cámara autonómica.

Arenas ha calificado la "adulteración" de los fondos de Empleo como el "gran fracaso" de las políticas sectoriales de la Junta, en el que ha incluido la educación, el agua y la administración de medios materiales y personales de la Justicia, con "500.000 asuntos pendientes en estos momentos", por lo que ha pedido más medios para tener una justicia "rápida y eficaz que permita salir de la crisis".