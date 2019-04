Las Cortes Valencianas votan una propuesta de Compromís para forzar a Camps a renunciar a sus privilegios como expresidente

El pleno de Les Corts Valencianes vota este jueves una proposición no de ley de Compromís para instar al expresident de la Generalitat Francisco Camps a renunciar como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de expresidents.

El PP ha firmado la tramitación de la propuesta -se necesitaba unanimidad para alterar el orden del día-, pero ha presentado una enmienda para sustituir ese texto por otro que inste al Consell a reformar la ley del CJC y la del Estatuto de expresidents para "despolitizar el nombramiento" de los miembros de esta institución.

Compromís reclama en su propuesta que Camps abandone el CJC "por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad" de esa institución estatutaria, y que Les Corts apoyen todas las medidas dirigidas a recuperar para los valencianos "el dinero desviado en casos de corrupción".

El texto pide además que Les Corts asuman la "necesidad" de mejorar la ley del Estatuto de los expresidents, para regular mecanismos de retirada de esta condición a las personas que incurran en actos y comportamientos que "pongan en riesgos la dignidad y honorabilidad" de las instituciones valencianas. El PSPV ha afirmado que Camps ha pasado de "molt honorable a molt miserable"; Compromís ha calificado de "vergüenza" que Camps siga asesorando jurídicamente al Consell; Ciudadanos ha dicho que Camps es "indigno" y debe abandonar la institución, y Podem ha propuesto que los expresidents vayan al Consejo Económico y Social y no al CJC.

El PP ha indicado que renunciar al CJC es una decisión "personal" de Camps, quien "no tiene nada que ver con el PPCV en ningún cargo institucional ni de partido", y sobre el que ha recordado que tiene abierto un expediente en el partido cuando se le ha preguntado si aún es militante.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha pedido al PP que sea "valiente", se sume a la propuesta y trabaje "codo con codo con la nueva Administración para devolver el dinero robado", y ha insistido en que Camps, que está imputado en el caso Valmor y al que se ha apuntado en Gürtel, debe dejar el CJC por "vergüenza democrática". Ferri ha admitido que esta propuesta es "una especie de reprobación" y no es vinculante jurídicamente; y sobre la propuesta de Podem ha afirmado que "tampoco es necesario" que los expresidents vayan a ningún órgano consultivo al dejar el cargo.

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha afirmado que Camps ha pasado de ser "molt honorable a molt miserable, y no puede haber un miserable" en el CJC, "ni en el CES ni en la esquina de cualquier rincón de la Administración pública valenciana".

Mata ha alertado de que no se puede legislar solo por lo que ha pasado ahora y de que no van a apoyar legislaciones que "partan de la presunción de choricismo de toda la clase política", y ha insistido en que Camps debe "salir escopetado" del CJC. La diputada del PP Eva Ortiz ha acusado a los otros grupos de no querer entrar "en el fondo del asunto", que es la reforma del Estatuto de expresidents, porque Ximo Puig se va a convertir en expresident dentro de año y medio.

Podem apoyará la propuesta de Compromís y ha presentado una reforma de la ley de expresidents para quitarles "privilegios" como la oficina y para establecer que estos puedan ser miembros del CES, donde no se percibe sueldo público, y se les pueda revocar en caso de sentencia firme por delito contra la administración. Ciudadanos ha indicado que apoyarán la propuesta, porque el perfil de Camps es "del todo indigno" para estar en cualquier institución valenciana, pues "es tanto el daño que ha hecho" a la Comunitat que no puede continuar "un segundo más" en el CJC.