Felipe VI y la princesa Leonor protagonizan un tierno momento al compartir su primer vuelo juntos

El rey y la princesa de Asturias han realizado un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21. Lo han hecho en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, dentro de la formación militar de la heredera a la Corona.

El vídeo se inicia con una imagen del jefe del Estado bajando de un avión en una pista de la academia, donde le espera la princesa de Asturias, que tras realizar un saludo militar, se funden en un abrazo.

Tras la emotiva bienvenida, ambos se dirigen a las instalaciones interiores donde el rey asiste a una reunión informativa. En esa reunión, se puede ver a Felipe VI atender a las explicaciones de su hija, que con las insignias de la Academia, realiza una exposición sobre las condiciones del vuelo que van a realizar.

Posteriormente, y de nuevo en la pista, la princesa Leonor revisa el avión en el que va a realizar el vuelo, y ya cada uno en su PC 21, junto a los respectivos instructores, despegan.

Al aterrizar, ambos se abrazan de nuevo y el rey asegura que se ha sentido "mejor de lo que esperaba" volando en paralelo con su hija.