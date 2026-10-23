La portavoz de JUPOL denuncia la escalada de violencia: "El Gobierno no ha condenado la violencia contra la Policía"

La portavoz del sindicato policial JUPOL, Laura García, ha denunciado en Antena 3 Noticias la escalada de violencia contra la Policía Nacional durante los últimos días, marcada por diversos enfrentamientos entre agentes y manifestantes, en el contexto de los actos políticos de Santiago Abascal.

En sus declaraciones, García ha asegurado que hacía tiempo que "no se registraba una sucesión de incidentes de esta gravedad" y ha señalado que, en apenas dos o tres días, cerca de "25 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han resultado heridos".

La representante sindical ha atribuido los altercados a grupos de extrema izquierda, a los que acusa de actuar de forma organizada y de coordinar sus movimientos durante las protestas. Según ha explicado, el sindicato "ha localizado calendarios" que, a su juicio, reflejarían la planificación de estas movilizaciones.

García también ha criticado la respuesta del Gobierno ante los incidentes y ha reprochado al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "no hayan condenado públicamente la violencia ejercida contra los agentes".

"Lo del Delegado de Gobierno en Madrid es muy grave"

La portavoz de JUPOL ha cuestionado asimismo la actuación de los Delegados del Gobierno en los territorios donde se han producido los enfrentamientos. En particular, ha acusado al Delegado del Gobierno en Madrid de utilizar su cargo con fines políticos, y ha criticado que se haya planteado investigar la actuación de los agentes de la UIP durante los disturbios.

"Creemos que están utilizando su posición para hacer política. Lo del Delegado de Gobierno de Madrid es muy grave, porque lleva semanas permitiendo la acampada de Sol, y dice que va a investigar a los compañeros de Policía Nacional de la UIP por hacer su trabajo", ha denunciado la portavoz en una entrevista en Antena 3 Noticias.

El sindicato también ha pedido la dimisión del Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por la coincidencia de dos convocatorias de signo opuesto en la plaza de María Pita, en A Coruña, durante un acto de Santiago Abascal y una concentración de protesta. "¿A quién se le ocurre tener dos convocatoria de naturaleza enfrentada en la misma plaza y a la misma hora?", ha denunciado Laura.

El enfrentamiento en la plaza de María Pita

Sobre los incidentes registrados en A Coruña, Laura ha defendido que, cuando coinciden convocatorias enfrentadas, las autoridades pueden adoptar medidas organizativas para evitar que se produzcan choques, como modificar los horarios o establecer una distancia entre ambas concentraciones.

La portavoz ha asegurado que, una vez finalizado el mitin de Abascal, sus asistentes abandonaron el lugar, "mientras que los manifestantes contrarios al acto permanecieron en la plaza". "Los agentes de la Policía Nacional estuvieron durante más de media hora instando a los manifestantes a abandonar el espacio. Cuando comenzó la primera intervención policial, el suelo ya estaba lleno de adoquines, petardos y otros objetos que habían sido lanzados contra los agentes", ha denunciado la portavoz.

La representante sindical ha defendido la actuación policial para recuperar el orden público, y ha insistido en que los agentes deben poder intervenir cuando se producen altercados y agresiones.

Preocupación ante la huelga general

De cara a los próximos meses, García ha expresado su preocupación por el clima de tensión en las calles y por la posibilidad de que las movilizaciones aumenten en intensidad ante la huelga general. La portavoz ha señalado que los agentes de la UIP con más experiencia perciben "un incremento del odio y la violencia durante las protestas". También ha alertado sobre la supuesta coordinación entre algunos manifestantes, a quienes atribuye el uso de teléfonos móviles para organizar sus movimientos e identificar a las personas que dirigen las acciones.

Por último, García ha criticado las instrucciones que, según afirma, reciben los agentes durante los dispositivos policiales. A su juicio, la orden de contenerse ante determinadas situaciones puede "aumentar el riesgo para los propios policías y favorecer que algunos manifestantes intensifiquen sus ataques".