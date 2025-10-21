Tensión en el Gobierno por la vivienda: Sumar presiona a Isabel Rodríguez para que adopte medidas urgentes o dimita

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que adopte medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios. En caso contrario, ha sugerido que deje paso a alguien dispuesto a impulsar este tipo de políticas.

Martínez ha expresado su decepción con la comparecencia de Rodríguez la semana pasada y ha criticado que desoiga las propuestas que su grupo ha presentado. "No se puede venir al Pleno a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza, cuando tenemos sobre la mesa propuestas concretas", ha dicho.

El coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, ha reforzado esta postura, afirmando que el tiempo de Rodríguez "se va a ir agotando" si no adopta medidas urgentes para intervenir el mercado del alquiler. Pisarello ha calificado de "lamentable" y "frívolo" que la última campaña del Ministerio se centre en publicidad, en lugar de resolver problemas habitacionales reales.

Otros miembros del grupo plurinacional también han mostrado su preocupación. El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha advertido que sin políticas valientes la legislatura podría ser un “fracaso”. Por su parte, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha solicitado ilegalizar las empresas de desokupación y ha cuestionado la orientación del Ministerio hacia fondos buitre y rentistas.

Isabel Rodríguez resta importancia a la polémica

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha restado importancia a las críticas, afirmando que "los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención" y que ella y su equipo están trabajando. Sobre la petición de dimisión de Sumar, Rodríguez ha señalado que esa cuestión debe preguntársela a los propios grupos parlamentarios.

La ministra también se ha referido a la campaña publicitaria de su departamento, asegurando: "Con todo lo que estamos haciendo, que el único reproche sea una campaña de publicidad, que todo lo que me pase sea eso".

Diálogo dentro del Gobierno

El ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacado que los representantes de Sumar están dialogando con el Ministerio de Vivienda para afrontar la cuestión de los precios. Urtasun ha señalado que existe un plan de vivienda presentado por Rodríguez y propuestas de real decreto ley desde Sumar, y que se mantendrá un diálogo para determinar la mejor manera de implementar políticas efectivas.

A media tarde, dirigentes de Sumar han matizado declaraciones iniciales sobre la dimisión de la ministra. La ministra de Sanidad, Mónica García, aclaró que su grupo no pide la salida de Rodríguez, y Martínez Barbero también matizó sus palabras.

