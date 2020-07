Laporta planea ser candidato a la alcaldía de Barcelona en mayo del 2011

Laporta ha avanzado que Solidaritat valora presentar candidatura en 612 municipios catalanes, en los que creen que a partir de la experiencia de las catalanas podrían obtener representación local en los comicios del 22 de mayo.

Laporta ya ha empezado a estudiar qué posibilidades tiene de ser candidato a la alcaldía de Barcelona, en un momento en el que, según ha dicho, los ciudadanos buscan "renovación" y una "alternativa" en el consistorio, tras varias décadas ininterrumpidas de gobierno municipal de PSC e ICV, con la alianza de ERC en algún periodo.

"Me puedo presentar -ha explicado- porque ser alcalde es compatible con ser diputado en el Parlament, pero todavía no está decidido quién será el candidato, contemplamos varias posibilidades, y una de ellas es que yo me presente, pero aún hay que reflexionar más sobre esto".

El principal problema, ha reconocido el líder de SI, es que en unas elecciones municipales se exige un porcentaje mínimo del 5% de los votos de una localidad para entrar en el consistorio y, en el caso concreto de Barcelona, el pasado 28 de noviembre SI logró 20.433 votos (un 2,89%).

Laporta, sin embargo, confía en sus posibilidades como candidato y ha afirmado que tiene "interés", y que le gustaría ser alcalde de su ciudad, si bien ha agregado: "tengo que reflexionar un poco más, al igual que hice con mi paso a la política, cuando encargué estudios previos para evaluar las posibilidades que había".

"A mi -explica- me gustaría que hiciésemos una propuesta alternativa con un candidato que tenga posibilidades de éxito", porque "son unas elecciones en las que se prima mucho a la persona, su capacidad de gestión, de motivar a la ciudadanía para hacer una Administración mucho más próxima a los ciudadanos".

Sobre las negociaciones con otros partidos independentistas para tratar de formar una candidatura transversal, ha indicado que las conversaciones todavía "no son oficiales" pero que hay "vínculos" con ERC y con Reagrupament que pueden allanar el camino. También hay diálogo con CiU aunque las posibilidades de un acuerdo con los convergentes son mucho menores, ha reconocido.