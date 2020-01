Ábalos sabía que Delcy Rodríguez viajaba en el avión

Nuevas declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid Barajas, tras la polémica generada por ocultar que visitó el avión en el que viajaba la dirigente del régimen de Maduro que tiene prohibida su entrada en la Unión Europea.

A la pregunta de si hubo o no reunión, ha respondido: "Depende de lo que usted entienda por reunión, yo entiendo cuando uno se convoca e intercambia puntos de vistas. Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión". Y añadió que Rodríguez "estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo, me pidió si me importaba que la saludara. No sé cómo reacciona cada uno... en mi caso la saludé, nada más. Y para recordarle que lamentablemente no podía pisar territorio español. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español". Y criticando a la oposición por crear un problema de esto, Ábalos dice que "cuando uno gobierna lo que tiene que hacer es no crear más problemas, otros están por la confrontación".

Delcy Rodríguez bajó del avión a la zona de tránsito

También se ha tratado de aclarar si la política venezolana bajó del avión durante las horas que hizo escala, el secretario de Organización del PSOE ha respondido que "no, bueno, al final, sabe que hay unas salas de fronteras. En todo momento estuvo la policía y la Guardia Civil, porque ya se sabía que estaba en ese avión y se tomaron todas las medidas. En todas las gestiones estuvo presente el comisario de fronteras". Como explicación, ha declarado: "No sé cómo viajan los del PP. Hay unas zonas de tránsito, que son frontera y hasta que no pasas el control de la policía no entras en territorio español".

Como conclusión, Ábalos ha dicho que fue "una circunstancia casual y dentro de mis posibilidades lo resolví como pude".