El enfado de Ábalos... y las diferentes versiones de una reunión

La visita del ministro José Luis Ábalos al avión que trasladaba a dirigentes venezolanos y que hizo escala en Madrid ha dado lugar a una gran polémica política, que ya ha saltado las fronteras españolas, y también a numerosas versiones sobre lo sucedido en esa escala. En el avión viajaban al menos la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, camino de Turquía, y el ministro de Turismo, Félix Plasencia, que tenía en su agenda visitar Fitur.

Las versiones de Ábalos

Tras publicarse la noticia, la primera versión es negar el encuentro en el aeropuerto entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Después se dice que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, además de secretario de Organización del PSOE, acudió a Barajas a título privado a buscar a un amigo suyo, que es ministro de Turismo de Maduro, Félix Plasencia.

Posteriormente, ante las numerosas preguntas y la polémica, la oficina de Ábalos dice que mantuvo "un saludo forzado por las circunstancias" con la número dos del régimen de Maduro en la noche del domingo al lunes. Y se repite que se desplazó al aeropuerdo de Madrid Barajas para recibir al ministro venezolano de Turismo, por "la relación personal que mantienen". A diferencia de Rodríguez, quien tiene prohibida la entrada en suelo de la UE, sobre Plasencia no pesa ninguna sanción.

Ábalos tuvo conocimiento de que la vicepresidenta venezolana viajaba en el mismo avión junto a Plasencia "un poco antes de su llegada", según las mismas fuentes, que califican por tanto el encuentro no como una reunión, sino como "un saludo forzado por las circunstancias". Lo que el Gobierno español sigue sin aclarar es dónde estuvo la vicepresidenta de Venezuela en las 14 horas que permaneció en España tras verse con el ministro de Fomento. La aeronave que trasladó a Madrid a la vicepresidenta junto a su ministro de Turismo, Félix Plasencia -él sí participó en la feria internacional FITUR al no estar afectado por las sanciones diplomáticas de la UE- permaneció en el aeropuerto algo más de 14 horas, según figura en la web del rastreador de vuelos Flightaware, que ha consultado Europa Press. El avión, en vuelo privado, aterrizó a las 0.12 horas del lunes, con una hora de retraso sobre el horario previsto inicialmente, y despegó de Madrid 14 horas después, a las 14.42 horas. Fuentes del departamento que dirige Ábalos han reconocido que el ministro estuvo "unos minutos" en el avión en el que viajaban los dos representantes de Maduro, pero no han aclarado qué hizo la vicepresidenta venezolana tras ese encuentro, al que el Gobierno español no otorga un carácter formal.

La polémica generada al conocerse el encuentro con la número dos del régimen de Maduro, que no tiene autorización para entrar en la Unión Europea, ha dado lugar a estas versiones de lo sucedido y en algunos casos José Luis Ábalos ha aparecido visiblemente molesto con las preguntas de los periodistas.

Sánchez no habla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado a la prensa que le preguntaba por el ministro José Luis Abalos tras un acto sobre turismo en Fitur y las críticas del PP, que ha exigido la dimisión del ministro.

El ministro venezolano no tiene versión

El ministro venezolano ha rehusado aclarar los detalles de su encuentro con el titular de Transportes español, José Luis Ábalos, evitando confirmarla o si compartió avión con la 'número dos' del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez. Todo lo atribuye a diferencias entre los políticos españoles: "Mi interés no es hacer campaña de vuestros políticos, sino una campaña turística y comercial de Venezuela", ha zanjado Plasencia, que considera "asuntos políticos internos" el debate generado.

La versión de la policía

Fuentes policiales han contado a 'El País' que Ábalos subió al avión venezolano para convencer a la vicepresidenta venezolana de que no lo abandonase, que era lo que ella quería hacer. La policía ya le había comunicado que podía ser detenida si lo hacía en virtud de las sanciones impuestas por Europa a ella y otros dirigentes cercanos a Maduro.

La embajada no sabía del viaje de Rodríguez

La Embajada de España en Venezuela tenía conocimiento de que el ministro venezolano de Turismo, Félix Plasencia, iba a viajar a Madrid para asistir a la Feria de Turismo Fitur, pero no sabía nada de que fuese a viajar la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, han señalado fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID).