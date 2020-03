La reina Letizia ha apoyado el trabajo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) y ha considerado un triunfo cada caso en el que una mujer sometida a trata recupera su dignidad y su libertad. Doña Letizia ha presidido una mesa de trabajo de esta asociación que ha tenido lugar en el centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) del madrileño barrio de Lavapiés y en el que ha estado acompañada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Ha sido el primer acto en el que Montero ha acompañado a la reina desde la creación del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. A su llegada, doña Letizia ha estrechado la mano de la ministra, quien se ha sentado después a su derecha durante la reunión (en cuyos prolegómenos han conversado de forma distendida) y de la que se ha despedido con un beso al finalizar el encuentro. Irene Montero ha evitado hacer declaraciones una vez que la reina ha abandonado el lugar de la reunión y han sido la directora de Apramp, Rocío Mora, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, quienes han comentado a los periodistas el desarrollo de la mesa, que se ha convocado a dos jornadas de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Mujeres supervivientes de trata

En ella han participado mujeres supervivientes de trata que han superado un curso organizado por la UNED en colaboración con la Apramp y que ahora están capacitadas para mediar en ayuda de víctimas de la prostitución. El rector de la universidad ha calificado de conmovedores algunos de los testimonios expuestos por esas mujeres ante la reina y ha elogiado el conocimiento de doña Letizia sobre este problema y su apoyo a la tarea de la asociación. La reina, según Mairal, ha destacado que cada mujer que recupere su dignidad y su libertad será un triunfo. Además, el rector ha ratificado el compromiso de su universidad por ser muy social, seguir colaborando en hacer frente a los desafíos de la sociedad y continuar formando a personas rescatadas de trata y que, a su vez, pueden ayudar a muchas otras mujeres. Por su parte, Rocío Mora ha destacado también el apoyo continuo de la reina a la labor de su asociación y que cree que ha permitido que sea mucho más visible.

España, en cabeza de la demanda de prostitución

Ha subrayado que España se sitúa en el grupo de cabeza de países que en todo el mundo más demandan la prostitución de mujeres y niñas, y ha instado a actuar legislativamente porque "si no hay demanda no hay oferta" y, por tanto, las mafias no actuarían. "Es hora de que señalemos a los victimarios, puteros y proxenetas y a las mafias", ha añadido antes de comentar que su asociación rescata anualmente a 1.300 mujeres, muchas de ellas procedentes de más de medio centenar de países entre los que destacan algunos como Nigeria, Brasil, Paraguay, Venezuela u Honduras. En el curso actual organizado junto a la UNED, 26 de esas mujeres han logrado la capacitación para actuar como mediadoras en la detección y acompañamiento de víctimas de trata.