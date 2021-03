La candidatura de Edmundo Bal a las elecciones del 4 de mayo confirma el perfil 'nacional' de los comicios

Todos los partidos se están tomando muy en serio las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo. Se habla de una suerte de 'mini' elecciones nacionales. La maniobra de Ciudadanos del jueves, presentando al portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, no hace sino confirmarlo.

La candidatura de Bal va en la línea del movimiento tomado por Unidas Podemos días antes, cuando Pablo Iglesias, líder de la formación, anunció que se presentaría a la carrera electoral por Madrid. La gran rival de estos comicios es Isabel Díaz Ayuso, a quien las encuestas dan por favorita y a quien muchos ven ya preparada para dar el salto a la política nacional.

En una entrevista para Espejo Público, Bal ha asegurado que no se iba a presentar a las elecciones en la Comunidad de Madrid por respeto a Ignacio Aguado. "Yo no me iba a presentar porque se presentaba Aguado y mi corazón estaba con él", ha apuntado.

Pero la llamada de su amigo aguado le hizo cambiar de opinión: "Él me llama y me propone a mi como revulsivo en la Comunidad de Madrid porque cree que ilusiono a la gente".

La salida de Garrido

Mientras, el ex presidente de la CAM Ángel Garrido ha anunciado este viernes que deja la política. Garrido indicó que dejará Ciudadanos tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo.