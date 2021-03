Edmundo Bal: "Yo no me iba a presentar porque se presentaba aguado y mi corazón estaba con él"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, anunció este jueves que se presentará a las primarias para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ignacio Aguado, que estuvo acompañado de Bal, explicó que le pidió este miércoles que se presente porque es el "mejor candidato" de Cs para las elecciones del 4 de mayo.

En una entrevista para Espejo Público, Bal ha asegurado que no se iba a presentar a las elecciones en la Comunidad de Madrid por respeto a Ignacio Aguado. "Yo no me iba a presentar porque se presentaba Aguado y mi corazón estaba con él", ha apuntado.

Pero la llamada de su amigo aguado le hizo cambiar de opinión: "Él me llama y me propone a mi como revulsivo en la Comunidad de Madrid porque cree que ilusiono a la gente".

Apoyo de su partido

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, agradeció este jueves al portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal, que se presente a las primarias para la candidatura a la Comunidad de Madrid porque es una "persona preparada y comprometida" con la región y con España.

"Edmundo Bal es un hombre trabajador, sensato, serio, un gran compañero y uno de los mejores juristas de España", ha asegurado Arrimadas, quien le ha dado las gracias "por este paso y a por todas", escribió en su cuenta de Twitter.

El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), ha agradecido a través de la red social el trabajo de Aguado, de quien ha asegurado que "se ha dejado la piel durante años para mejorar la vida de todos los madrileños" y ha asegurado que su decisión "le honra".

La coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, ha calificado de "crack" a Bal y ha apoyado su "valiente decisión" de dar un paso al frente. Respecto al exvicepresidente madrileño, Martínez Vidal ha agradecido su "generosidad" y haber dejado "el listo de Ciudadanos tan alto".