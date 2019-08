Más de diez días de mutismo, sin reuniones con organismos civiles y agentes sociales. Con la agenda despejada hasta el próximo viernes que presidirá el consejo de ministros.

El Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ya dijo que no reanudaría los encuentros hasta finales de mes. De este modo, el Partido Popular no ha dudado en criticar que no deje para otro momento "sus vacaciones".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "no está haciendo su trabajo" y le ha instado a negociar la investidura, así como a informar a la oposición de asuntos de Estado y comparecer ene el congreso, al menos por los últimos Consejos de la Unión Europea de los que aún no ha rendido cuentas en el Parlamento.

En declaraciones ofrecidas tras asistir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, Casado ha señalado que, una vez que los españoles le encomendaron la responsabilidad de formar gobierno y que el Rey le nombró candidato, "tenía que haber aprovechado estos meses para negociar con quien ha venido pactando", en referencia a Podemos y a las formaciones nacionalistas e independentistas.