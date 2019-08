El PP y Ciudadanos han acusado a los socialistas navarros de ceder la alcaldía de Huarte a Bildu como pago por haber facilitado con su abstención la investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno foral, lo que consideran un paso "muy grave". La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo, ha asegurado que lo ocurrido es prueba "de un pacto explícito", no oculto, porque forma parte del "precio" que según el PP puso Bildu al PSN por la abstención: "No se le entrega el poder político a un grupo que considera que el asesinato estuvo justificado". En términos parecidos se ha manifestado la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, para quien se demuestra "que el apoyo de Bildu" a la investidura de Chivite "no era gratis y que el PSOE tiene entre los socios preferentes "a filoterroristas".

Estas críticas han sido calificadas como "miserables" por la 'número dos' del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, que ha expresado su hastío por la insistencia de la "derecha radical", en alusión a PP, Ciudadanos y Vox, en denunciar la supuesta existencia de pactos ocultos entre los socialistas y la izquierda abertzale de Bildu.

El concejal de EH Bildu Alfredo Arruiz ha sido elegido alcalde de Huarte haciendo valer la condición de lista más votada de la formación abertzale, en un pleno en el que ha estado ausente la representación del PSN. Arruiz sustituye en el cargo a Amparo López, única concejal del PSN en el municipio, que fue elegida alcaldesa el pasado 15 de junio al recibir el voto a favor de Grupo Independiente de Huarte y de Navarra Suma. Sin embargo, Amparo López dejó el ayuntamiento al ser nombrada para el nuevo Gobierno de Navarra y el PSN todavía no la ha sustituido en el ayuntamiento de Huarte, lo que ha permitido a Bildu recuperar la alcaldía que gestionó la pasada legislatura.