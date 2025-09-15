Koldo "maniobro" para que la exmujer de Ábalos tuviera un cargo público en la delegación del Gobierno de Madrid

El 'caso Koldo' sigue dando de qué hablar. Se trataría de un posible "enchufe" por parte de Koldo García para que la exmujer del exministro José Luis Ábalos trabajase como asesora de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Al parecer, y según revela el diario 'La Razón', Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, habría gestionado personalmente la incorporación deCarolina Perles, la exmujer de Ábalos, como "personal eventual" en la Delegación del Gobierno de Madrid

Como prueba, 'La Razón' publica un email que Koldo García envía a recursos humanos con la documentación de Carolina Perles. Un correo con el concepto 'Documentación para el nombramiento como personal eventual de Carolina Perles' que está fechado del 13 de julio de 2018, semanas después de que tanto Koldo como Ábalos llegasen al Ministerio de Transportes. Y Pedro Sánchez a Moncloa puesto que la moción de censura a Mariano Rajoy se produjo el 1 de junio de ese mismo año.

"Buenas tardes. Tengo su dirección de correo electrónico como la remitente de la documentación de Carolina Perles, por lo que aprovecho para remitirle la declaración que ha de firmar de no estar afectada de causa de incompatibilidad para el puesto de Asesora de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno en Madrid", dice el correo electrónico en cuestión.

La exmujer de Ábalos se pronuncia: "Llegué a sentir mucho miedo"

La exmujer de José Luis Ábalos ofreció hace unos días una entrevista para 'The Objetive' donde narraba que llegó a sentir "mucho miedo" durante la etapa en la que su marido estaba al frente de la cartera de Transportes. Carolina Perlescree que Koldo García seguía órdenes de Santos Cerdán -ahora en prisión- y Ábalos le hablaba de "recados" que el exasesor hacía para Cerdán.

Perles niega amenazas directas, aunque sí deja entrever que hubo advertencias como "a nosotros quien nos la hace nos la paga".

