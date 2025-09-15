Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo señala a Pedro Sánchez tras los incidentes de la Vuelta: "La marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno"

22 policías nacionales resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes registrados en Madrid por las protestas propalestinas en el final de la última etapa de de la Vuelta.

Feijóo

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes violentos registrados en Madrid por las protestas propalestinas en el final de la última etapa de de la Vuelta ha provocado un gran debate político. El último en pronunciarse ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien lamenta que "la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno y del presidente del Gobierno". Feijóo señala que la libertad de expresión y las manifestaciones son legítimas, pero que "no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con un boicot a la vuelta que pone en riesgo la vida de las personas".

El líder de la oposición ha explicado a los periodistas que ha hablado "con todos los sindicatos" y remarca el "nivel de indignación de los funcionarios de Policía Nacional", a la vez que "de tristeza porque se han sentido solos y no han tenido apoyo de los políticos que mandan".

"Hay que pasar página de todo esto"

Además, pide al presidente del Gobierno "que tenga algún límite y respete ciudadanos, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, y que respete nuestra reputación internacional y no mezcle la política con el deporte". "El presidente del Gobierno está sin limites, hay que pasar página de todo esto", ha sentenciado.

Incidentes en la Vuelta

El mayor dispositivo policial desde la cumbre de la OTAN no evitó que las movilizaciones y protestas alcanzasen su objetivo. Los ciclistas se bajaron de la bici y lo que comenzó entonces fue una auténtica batalla campal. El caos, los altercados, los disturbios sorprendieron entonces a los que, como cada año, esperaban la llegada de los ciclistas.

Un total de 22 policías nacionales resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes registrados por las protestas propalestinas, en las que dos personas fueron detenidas.

