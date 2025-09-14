Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Óscar Puente afirma que Hurtado y Peinado son "claros" ejemplos de "jueces que hacen política"

El ministro de Transportes ha asegurado que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "hace matonismo cada día" y ha admitido, en una entrevista con elDiario.es, que es "muy difícil" sacar adelante la ley de la reducción de la jornada laboral.

Imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Óscar Puente afirma que Hurtado y Peinado son "claros" ejemplos de "jueces que hacen política" | EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los magistrados Hurtado y Peinado son "dos casos claros de jueces que hacen política". Además, Puente ha dedicado unas palabras al que está investigando a la esposa del presidente, Begoña Gómez, diciéndole que haber "si encuentra algo que pueda ser delictivo".

Tal y como ha asegurado el ministro en una entrevista con elDiario.es, el caso de Begoña Gómez "no es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida y se investiguen, sino que se investiga a una persona y su vida para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo". Para Puente, esto es "una causa prospectiva de libro, de manual".

Óscar Puente sigue "sin ver el ánimo de lucro" en la causa del hermano de Pedro Sánchez

Óscar Puente también se ha referido a la causa abierta del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y admite que le llama la atención que "un hombre que ha estudiado en San Petersburgo, que ha hecho música por medio mundo, no de la talla para estar en la Diputación de Badajoz". Según el ministro de Transportes, esto es "algo que le deja loco" y considera que estamos ante "el mismo caso que el de Begoña Gómez". Tampoco Puente "ve el ánimo de lucro" en el caso del hermano del presidente.

En este sentido, el ministro de Transportes considera que lo que se está haciendo "al Gobierno, al presidente y a su familia" será algo que se recordará durante "muchísimo tiempo" y avanza que se estudiará en el futuro y que, además "la democracia pagará" esta investigación a los familiares de Pedro Sánchez.

Del mismo modo, Puente detalla que lo que no sabe es "si lo pagarán los que lo están protagonizando" aunque asegura que lo que está claro es que "lo pagaremos como país porque lo que se está haciendo es absolutamente inconcebible".

Según el ministro de Transportes, Feijóo "hace matonismo" diariamente

Durante la entrevista con elDiario.es, Puente ha criticado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Según Puente, el líder de los populares "no hace política, hace matonismo cada día".

Asimismo, el ministro ha criticado que Feijóo insiste que tiene información privilegiada del juzgado. Según Puente, cuando el líder del PP hace esto es porque "su discurso es pobre" y esto lo convierte en "un personaje profundamente antipático".

El ministro de Transportes ha subrayado que cuando "una persona que está permanentemente agrediendo a los demás, que incluso cuando sale de copas y se va a cantar a un karaoke, se acuerda del presidente y le llama hijo de puta, es una persona que no está capacitada para presidir un país".

Puente asegura que "es muy difícil" sacar adelante la ley de reducción de la jornada laboral

Sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, Puente señala que es una muestra de la complejidad del Parlamento y admite que es un tema que era "muy difícil" de sacar adelante. También el ministro vallisoletano ha abordado la vuelta de Puigdemont desde un prisma de "normalidad democrática".

Según Puente, "el regreso de Puigdemont es el cumplimiento estricto de la ley y de la voluntad mayoritaria del pueblo español".

