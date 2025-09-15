VÍDEO: Ayuso apoya y posa con el equipo de Israel minutos antes del inicio de la Vuelta en Madrid

La etapa final de la Vuelta se vio cancelada este domingo por la presencia de miles manifestantes propalestina en las calles de Madrid. Vingegaard, campeón de esta edición, vivió una celebración improvisada y nunca vista en un parking debido a los altercados. La cancelación de la etapa ha provocado decenas de reacciones políticas.

Una de las imágenes que ha resaltado es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saludando y mostrando su apoyo antes de la etapa a los ciclistas del equipo de Israel. Durante los incidentes cargó contra Pedro Sánchez responsabilizándole de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.