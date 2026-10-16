Las izquierdas canarias, excepto Drago, concurrirán juntas el 29N bajo la marca 'Unidad del Pueblo Canario'

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Movimiento Sumar Canarias han alcanzado un acuerdo que califican de histórico, para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la marca Unidad del Pueblo Canario (UPC).

Las cuatro formaciones han anunciado la alianza en un comunicado conjunto en el que defienden la necesidad de articular una voz propia de Canarias en el Congreso de los Diputados. El acuerdo sitúa entre sus principales objetivos la defensa de los intereses del archipiélago, la garantía del derecho a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos, y según han señalado las organizaciones, la confluencia busca que las particularidades y necesidades de Canarias tengan mayor presencia en las decisiones del Estado. Podemos Canarias ha celebrado la unidad de la izquierda en las islas y llama a convertir el acuerdo "en un ejemplo para todo el Estado".

En cuanto a uno de los ejes fundamentales de dicho acuerdo, el fortalecimiento de los servicios públicos, las organizaciones reivindican una sanidad y una educación públicas de calidad, así como el derecho a los cuidados corresponsables y unos servicios sociales que respondan a las necesidades de la ciudadanía; y a estos compromisos se suman la defensa de los salarios dignos, la igualdad efectiva y la protección del territorio.

En el comunicado que se ha dado a conocer este jueves, las cuatro fuerzas de izquierdas han defendido que el proyecto común debe situar las necesidades de la población por delante de los intereses particulares de cada organización: "Hoy gana la capacidad de construir juntas un futuro mejor para Canarias y no ninguna sigla por separado"; y han precisado que la unidad no implica renunciar a la identidad de cada partido, sino ponerla al servicio de un objetivo compartido.

En cuanto a la denominación elegida, Unidad del Pueblo Canario, coincide con las siglas UPC, un nombre que evoca a Unión del Pueblo Canario, una coalición de organizaciones comunistas, independentistas y nacionalistas de izquierda que tuvo presencia en el archipiélago entre finales de los años setenta y principios de los ochenta.

El acuerdo tiene también antecedentes en las elecciones generales de 2023, cuando Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas de izquierda concurrieron bajo la candidatura de Sumar, aunque Nueva Canarias no formó parte de aquella alianza. La candidatura obtuvo un escaño por la provincia de Las Palmas, que finalmente quedó vinculado a Podemos tras la decisión de su titular, Noemí Santana, de representar a la formación morada en lugar de continuar en el grupo de Sumar.

En esta ocasión, la nueva coalición incorpora a Nueva Canarias y reúne en una misma candidatura a Podemos y Sumar en el ámbito canario, mientras que la formación Drago Canarias, por su parte, ha optado por concurrir en solitario. Las cuatro organizaciones han presentado el pacto como resultado de un proceso de negociación prolongado y sitúan ese trabajo previo en más de un año, destacando el diálogo y la búsqueda de acuerdos como elementos para hacer posible la candidatura conjunta.