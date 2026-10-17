Irene Montero se disculpa por el "espectáculo" de las negociaciones y reivindica el pacto del Frente Amplio con ERC

Irene Montero ha pedido disculpas por el desarrollo de las negociaciones entre las formaciones a la izquierda del PSOE, pero ha defendido el valor de los acuerdos que Podemos sí ha conseguido cerrar de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La candidata de la formación morada ha hecho suyas las palabras de Gabriel Rufián sobre el "espectáculo" de las últimas semanas y ha reivindicado el pacto alcanzado con ERC para concurrir juntos en Cataluña.

"Después de unos días muy difíciles, esto es lo que hemos conseguido", ha señalado Montero durante su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. La dirigente ha reconocido que el resultado puede quedarse corto para parte de la izquierda, aunque ha insistido en que el acuerdo con los republicanos tiene valor político.

"Sé que para muchas personas no es suficiente, pero sí es valioso", ha afirmado. En virtud del pacto, Gabriel Rufián y Montero harán equipo durante la campaña electoral, mientras Podemos Cataluña participará en la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña.

La candidata ha asumido las disculpas que Rufián había expresado el día anterior por la imagen que han dejado las negociaciones. "Ayer Gabriel Rufián pedía disculpas por el espectáculo que hemos dado y yo hago mías esas palabras", ha dicho.

Montero ha defendido que Podemos está dispuesto a escuchar las críticas por el resultado de las conversaciones, pero también a continuar con la campaña. "Y aquí estamos para escuchar vuestras críticas, las de la gente, también para dar la cara y también para seguir adelante", ha señalado en su intervención.

Las diferencias con el Frente Amplio

La candidata ha atribuido la falta de acuerdos en buena parte del territorio a las discrepancias políticas que, según ha explicado, mantienen desde hace años con las formaciones que integran Sumar, ahora agrupadas bajo el nombre de Frente Amplio.

"Sabíamos que los acuerdos eran difíciles de conseguir, y no fundamentalmente por las listas o por los puestos", ha afirmado. A continuación, ha explicado que las diferencias políticas con esas formaciones han impedido cerrar una candidatura conjunta más amplia.

"Somos muy críticos con su forma de gobernar y también con su cercanía al Partido Socialista, porque es una posición desde la que no se cambian las cosas y desde la que la derecha es fuerte", ha añadido.

Montero ha sostenido que la única vía para resolver esas diferencias habría sido celebrar primarias y dejar la decisión en manos de la ciudadanía. También ha asegurado que Podemos era consciente de que las negociaciones entre dirigentes podían derivar en una narrativa mediática desfavorable para el partido, pero ha defendido que la formación ha tratado de alcanzar acuerdos "con mucha generosidad".

Según ha relatado, el partido llegó a tener pactos avanzados o incluso cerrados en varios territorios que finalmente no prosperaron. La candidata ha acusado a las formaciones del Frente Amplio de bloquear esas candidaturas mientras negociaban listas conjuntas con el PSOE para el Senado.

Pese al desacuerdo, Montero ha defendido que Podemos debe seguir adelante y centrar sus esfuerzos en las cuestiones que considera prioritarias para los votantes. Entre ellas, ha destacado la vivienda y el coste de la vida. "Y a pesar de la decepción y del hartazgo por lo que ha ocurrido estos días, es nuestra obligación salir ahí fuera y darlo todo para que no venzan quienes quieren acabar con todo", ha afirmado.

Acuerdos en Canarias, la Comunidad Valenciana y Cataluña

El pacto entre Podemos y el Frente Amplio solo ha fructificado en Canarias y la Comunidad Valenciana. En el archipiélago, la candidatura se presenta junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista. En la Comunidad Valenciana, la coalición está liderada por Compromís y cuenta con Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

En Cataluña, el acuerdo de cooperación entre Podemos y ERC permitirá que representantes de la formación morada formen parte de las listas republicanas. La concejal de Sabadell Alejandra Sandoval ocupará el sexto puesto de la candidatura de ERC por Barcelona, mientras que la coordinadora de Podem Cataluña, María Pozuelo, será la número diez. Además, el pacto contempla la presencia de un representante de Podemos en la lista republicana por Tarragona.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha defendido el acuerdo con ERC y ha asegurado que las únicas personas capaces de hacer frente a la derecha son Irene Montero y Gabriel Rufián. Aunque ha reconocido que el partido no ha llegado tan lejos como pretendía en las negociaciones, se ha mostrado satisfecha con el pacto de cooperación alcanzado.

Belarra ha advertido de que, a su juicio, el PSOE no bastará para frenar a PP y Vox. "Para frenar al fascismo no hay atajos, solo se le frena avanzando en derechos y confrontando con el poder, porque Vox y la ultraderecha mediática no son más que los perros del poder", ha afirmado.

Montero, por su parte, ha cerrado su intervención apelando a la necesidad de cambiar las prioridades políticas y situar las condiciones de vida por delante de los intereses económicos. La candidata ha señalado a los fondos de inversión, las grandes empresas energéticas y las compañías vinculadas a la sanidad, la educación y la distribución alimentaria como responsables de negocios que, según ha denunciado, perjudican a la ciudadanía.