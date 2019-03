El juez Ruz cree adecuado investigar un posible delito fiscal de Bárcenas en 2001

CASO BÁRCENAS

Pablo Ruz ha rechazado el recurso del extesorero del PP Luis Bárcenas para que no se investigue si en 2001 cometió un delito fiscal, ya que considera que este podría no estar prescrito. También rechaza que no se incluya en lo defraudado por el extesorero los pagos que supuestamente le hizo la trama Gürtel por la adjudicación de la variante de Olleros en 2002.