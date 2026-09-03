Incredulidad en el PP y seriedad en Sumar: los gestos más destacados de la comparecencia de Sánchez

Nada más entrar al pasillo del Congreso, el Gobierno ya daba pistas sobre cómo iba a ser la comparecencia del Presidente. Una reunión, breve, entre Sánchez, Cuerpo y Robles, esta última al teléfono, daba a entender que algo iba a suceder. Durante la primera intervención del líder del ejecutivo, ha habido gestos: de negación, por parte de la oposición, de indiferencia, por parte de los socios, y de ánimo, por parte del resto de la bancada socialista.

Sin embargo, no todos los integrantes de ella se han mostrado conformes con las palabras del Presidente del Gobierno: precisamente la ministra de Defensa, en varias ocasiones, ha tomado la decisión de no hacer como sus compañeros de partido y aplaudir el discurso. Robles se ha mostrado ausente, mirando el móvil y, aunque ha aplaudido tímidamente alguna vez, llama la atención que no lo haya hecho con el fervor del resto del socialismo.

La tensión viene de lejos, pero está especialmente marcada por las discrepancias entre la ministra y Fernando Grande-Marlaska por la gestión de la crisis en Ceuta. Mientras que Robles sostenía que el CNI, organismo del que es responsable, hizo su trabajo, el Ministro del Interior afirmó en diversas ocasiones que no hubo ningún informe que alertara de un grupo tan numeroso entrando en la ciudad.

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho hincapié en ello. En su intervención, haciendo alusión directa a Pedro Sánchez, ha mencionado que la ministra no ha aplaudido. "Tienes un problemón", le ha dicho al Presidente del Gobierno mientras le miraba. Una situación que se podría achacar a una crisis interna en el partido, pero en privado, el PSOE afirma que detrás del gesto no había ningún tipo de intención.

Los de la ministra no han sido los únicos gestos llamativos de la sesión, destacan también las caras de incredulidad de los diputados del Partido Popular y serias de los ministros pertenecientes a Sumar cuando hablaba Sánchez, pero más aún las del ministro Grande-Marlaska. Serio durante todo el debate, mostrando frustración en varios momentos de la sesión, ha sido interpelado directamente en varias ocasiones.

No es de extrañar después de que se conociese el contenido del informe policial que menciona la presencia de agentes marroquíes de paisano, dando instrucciones a los migrantes el día del asalto a la frontera de Ceuta. La más dura ha sido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que ha atacado al ministro en unas declaraciones en los pasillos del Congreso. "Es grave que incluso se deje mal a los servicios de inteligencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, para salvar lo que debería concluir en la dimisión o el cese de algún que otro ministro", ha dicho irónicamente.

Día muy intenso en el Congreso, podía esperarse al ser la primera comparecencia del Presidente allí y al hacerlo más de un mes después del asalto, los grupos parlamentarios han ido bien preparados. Destaca Miriam Nogueras, diputada de Junts, que ha llevado un informe entero en su salida a la tribuna. Sánchez o Feijóo han sido vistos tomando apuntes durante sus intervenciones, para después atacarse el uno al otro.