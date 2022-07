El juez archiva el 'caso niñera' porque "no consta" que nadie de Podemos cuidara a los hijos de Irene Montero

El juez de instrucción Juan José Escalonilla ha archivado la causa donde se investigaba si trabajadores de Podemos cuidaron de los hijos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias porque "no consta" que nadie del partido, al margen de sus padres, se encargara de velar por esos niños.

"No solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos", dice Escalonilla.

"Por ello, procede acordar el sobreseimiento libre de la presente causa", concluye el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.

Teresa Arévalo y Gara Santana, investigadas por el 'caso niñera'

La ministra de Igualdad se ha referido sobre la conclusión del juez. "¿Cómo se repara el daño causado por esta mentira y esta persecución a mis compañeras Tere Arévalo y Gara Santana, a nuestras familias y amistades, a Podemos? Seguimos, juntas y firmes para cambiar nuestro país", ha dicho en Twitter.

El procedimiento nació de la denuncia de exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que en su momento se negó a desvelar la identidad de la persona que le contó que una asesora de la ministra, Teresa Arévalo, hacía labores como cuidadora de la hija pequeña. Tanto Gara Santana como Teresa Arévalo habían sido investigadas por un presunto delito de malversación después de ser señaladas ante el juez por dos antiguas trabajadoras.

La exjefa de prensa de Podemos, Gara Santana, había sido investigada por el 'caso niñera'. Se le acusaba de cuidar a los hijos de Montero e Iglesias, pero ella explicó ante el juez que nunca había actuado como cuidadora.

Santana explicó que ella ejercía sus funciones como periodista para Podemos. Sin embargo, afirmó que, en algunas ocasiones cuando tenía mucho trabajo, acudía a la casa de ambos para avanzar trabajo.