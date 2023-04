Jueces y fiscales convocan una huelga indefinida a partir del 16 de mayo

Las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha confirmado la noticia comunicado conjunto.

En el manifiesto han expresado su descontento por la situación en la que se encuentran. "No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas", han advertido.

La mayoría de organizaciones se suman al paro indefinido

Los magistrados han denunciado la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia y las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías que afectan a la calidad y rapidez de la respuesta judicial.

"Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes. En la Administración General del Estado, la Administración de Justicia es la cenicienta. Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y elevada litigiosidad", se puede leer en el comunicado.

De la misma forma han lamentado que las reuniones con Justicia del 31 de marzo y 4 de abril concluyeron sin avances. Por ello, las asociaciones han remarcado que esta huelga se produce en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".

En este sentido las organizaciones han recordado que nos suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, ya que podría desconvocarse en cualquier momento y con ello "dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental".

De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque han dejado claro que comparten el diagnóstico y las reclamaciones.