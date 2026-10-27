Las imágenes que muestran a supuestos agentes marroquíes dando órdenes a los inmigrantes que llegaron a Ceuta

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional ha remitido a la jueza María Tardón sobre los acontecimientos del pasado 30 de julio. El documento incluye fotografías en las que aparecen supuestos agentes marroquíes dando órdenes a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma durante aquellas jornadas.

Según recoge el informe, la Policía Nacional ha identificado al menos a 20 agentes que presuntamente habrían facilitado la entrada masiva. Esta documentación se incorpora a la investigación judicial cuando han transcurrido 89 días desde los hechos.

La jueza reclama al Gobierno informes clasificados del CNI

La magistrada María Tardón continúa investigando lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. Para esclarecer la posible actuación de las autoridades marroquíes, ha concedido al Gobierno 15 días naturales para entregar la desclasificación de varios documentos.

Entre ellos se encuentran las notas e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y comunicados a las autoridades desde el 30 de julio. La petición incluye también toda la documentación clasificada relativa a la actuación de Marruecos vinculada con estos acontecimientos.

Nuevas declaraciones ante la Audiencia Nacional

La investigación avanza también con nuevas comparecencias. Este martes han declarado como testigos Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, tres consejeros del Gobierno de Ceuta que participaron en la gestión de la crisis.

Sus testimonios llegan casi un mes después del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien explicó que la ciudad autónoma tenía menos información que el Gobierno central antes de la entrada masiva, al carecer de contacto directo con los servicios de inteligencia.

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