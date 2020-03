Juan Cotino ingresado en el hospital con fiebre tras su viaje a Madrid para el juicio del caso Gürtel

El exvicepresidente del Gobierno valenciano, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, permanece ingresado en el Hospital de Manises con fiebre y está siendo sometido a diversas pruebas, sin que por el momento se haya confirmado ningún diagnóstico. Según han informado a EFE fuentes cercanas al ex alto cargo del PP, está en observación y a la espera de los resultados de varias pruebas, y no presenta tos ni otros problemas respiratorios.

Cotino viajó a Madrid el 8 de marzo para asistir al juicio por una de las piezas del caso Gürtel -los contratos por la visita del papa a Valencia en 2006-, en la que se encuentra procesado, y permaneció en la ciudad al menos hasta el pasado jueves 12, cuando declaró. Según han explicado las mismas fuentes, Cotino no presentaba síntoma alguno durante su estancia en Madrid, sino que ha sido en las últimas horas cuando se ha empezado a sentir indispuesto.