Libertad con cargos para todos los detenidos en la manifestación del domingo

Los 18 detenidos que pasaron a disposición judicial este martes por los disturbios protagonizados este domingo en Madrid en la movilización de la plataforma 'Democracia Real Ya' han sido puestos en libertad tras prestar declaración esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

Los 18 jóvenes han salido en libertad con cargos. Se les acusa de alteración del orden público y de destruir mobiliario urbano. Se encuentran a la espera de juicio, según ha explicado uno de los abogados.

"Lo llaman democracia y no lo es" o "éstas son nuestras armas" son algunos de los lemas que han coreando el centenar de participantes se han concentrado en las puertas de los juzgados para pedir su "absolución". La protesta ha sido secundada por la plataforma 'Democracia Real Ya'.

Uno de los portavoces de dicha agrupación, Jon Aguirre Such, se ha sumado en nombre de la plataforma a la demanda de que los detenidos sean liberados sin cargos y ha condenado la violencia ejercida por las Fuerzas de Seguridad del Estado tanto para disolver los disturbios ocurridos durante la manifestación como para desalojar a los acampados en la madrileña Puerta del Sol.

Asimismo, Aguirre ha hecho un llamamiento para que "todo el que pueda se sume a la concentración pacífica" convocada para esta tarde, a las 20 horas, en la Puerta del Sol y secundada por la plataforma.

"No es posible que el espacio público que pertenece a los ciudadanos esté ocupado por las fuerzas de seguridad del Estado", ha señalado, al tiempo que ha definido el movimiento que representa como "cívico y pacífico".

El portavoz del grupo promotor de la acampada en la Puerta del Sol, Pablo Gómez, ha asegurado que este colectivo ha participado también en la concentración de este martes ante los juzgados, pero ha aclarado que se desliga de "cualquier tipo de violencia tanto policial como ciudadana", de cualquier conducta agresiva que puedan tener algunos de los participantes en esta movilización.

"Quiero reiterar que en asamblea siempre hemos defendido el pacifismo cien por cien. Aquí hay personas que no representan a nadie, que no han venido a la asamblea, no son parte de ningún movimiento y son violentos", ha añadido.

Gómez ha anunciado también que tienen intención de intentar establecer de nuevo el campamento en la madrileña Puerta del Sol tras la concentración convocada para esta tarde.

Tras la manifestación del pasado domingo, convocada por el colectivo 'Democracia real ya' y a la que asistieron miles de personas, varios cientos de jóvenes protagonizaron disturbios y cortaron la Gran Vía en unos incidentes en los que fueron arrestadas diecinueve personas, dieciocho de las cuales han pasado hoy a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Además, otro joven fue detenido la pasada madrugada cuando la Policía desalojó a decenas de personas que decidieron acampar en la Puerta del Sol tras la misma manifestación. Para expresar su solidaridad con estos detenidos, los concentrados ante los Juzgados mostraban una pancarta en la que se leía: "Detenidos absolución, ninguna agresión sin respuesta".