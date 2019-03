Josep Rull: "La Constitución española es una jaula y ahora hay que redactar la catalana"

El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha afirmado que es "más fácil" conseguir la independencia de Cataluña que reformar una Constitución convertida en una "jaula", aunque ha precisado que para los catalanes ha llegado el momento de "comenzar a redactar" la Constitución propia de Cataluña.

Rull, en declaraciones a una emisora de radio, ha opinado que puede ser "más fácil" que Cataluña consiga la independencia, algo que depende "de nosotros", ha dicho, que una modificación de la Carta Magna ante el rechazo del PP, que ejercerá su derecho a "veto".

En todo caso, el número dos de CDC ha recalcado que, en estos momentos, ya "no se trata de reformar la Constitución, sino de comenzar a redactar la catalana". No obstante, el dirigente convergente ha avisado de que "algunos" pueden aprovechar la revisión de la Carta Magna, que hoy cumple 36 años, no para "abrir" el Estado plurinacional, sino para "cerrar" un proceso de recentralización cada vez "más intenso y galopante".

Rull ha constatado que Cataluña fue una de las comunidades autónomas que más apoyo dio a la Carta Magna en 1978 pero que, 36 años después, se da la "paradoja" de que es "ampliamente rechazada" por parte de la sociedad catalana.