José Luis Martínez-Almeida: "Lo razonable si C's pensaba que el gobierno no funcionaba es apartar al PP pero también apartarse ellos"

José Luis Martínez Almeida ha tomado un café con Susanna Griso y ha analizado todas las grietas causadas por el terremoto político que causó Ciudadanos la pasada semana con la presentación de una moción de censura en Murcia que acabará siendo fallida pero que dio una patada a todo el tablero político.

El alcalde del Madrid ha rechazado un uso "partidista" de Isabel Díaz Ayuso de la convocatoria de elecciones porque asegura que "todos los madrileños somos conscientes de que ese movimiento de Murcia no es aislado, sino que posiblemente iba a tener repercusiones y esas repercusiones en primer lugar se iban a sentir en Madrid".

Almeida ha indicado que tras la disolución de la Asamblea de Madrid la secretaria general de la formación naranja trató de articular una moción de censura en la Comunidad. "Nosotros ante un movimiento de esas carterísticas por parte de Ciudadanos tenemos que tener preparada una respuesta".

Inés Arrimadas indicó en Espejo Público que ella misma habló con Pablo Casado para tranquilizarlo y asegurarle que no habría réplica en Madrid, pero Almeida matiza que esa llamada se produjo 3 horas después de que se hubiese presentado la moción de censura en Murcia.

Preguntado por la actitud del PP de "abrir las puertas" a todos aquellos que quieran pasar de Ciudadanos al PP, Almeida distingue varios tipos de transfugismo. Para el regidor madrileño, los diputados de la formación naranja que no van a apoyar la moción de censura no son tránsfugas ya que hay que analizar de dónde viene su decisión. "Formaban parte de un gobierno sobre el que no se había puesto ninguna denuncia, parece extraño que se presente una moción de censura contra un gobierno del que uno forma parte. Si Cs pensaba que ese gobierno no funcionaba es lógico que quiera apartar al PP pero también apartarse ellos".

También advirtió Almeida diferencias entre la convocatoria de elecciones en Cataluña y en Madrid y es que "aunque los datos no son buenos" para el alcalde "son menos malos" ahora que en la tercera ola de la pandemia cuando "no parecía razonable" convocar elecciones.