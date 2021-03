Isabel Díaz Ayuso desvela que la decisión del adelanto electoral la tomó el martes a la noche hablando con Pablo Casado

El terremoto político de esta decisión alcanzó a Madrid y a Castilla y León, pero sin duda el movimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo aumentó la magnitud de seísmo a tsunami.

Un día después Carlos Alsina ha entrevistado en Onda Cero a Isabel Díaz Ayuso que no ha tenido problema en reconocer que la relación con su vicepresidente Ignacio Aguado no comenzó bien desde el principio. "Las circunstancias en Madrid ya empezaron mal", explica Díaz Ayuso en Más de Uno. "Ciudadanos metió a personas que venían del Partido Popular dentro del Gobierno. Atacaron a Cristina Cifuentes". "Hay hemeroteca y personas que conocen de sobra a este partido, y saben que tienen problemas de identidad".

La presidenta "tiene claro" que si no daba el paso del adelanto electoral "PSOE y Ciudadanos iban a hacer esto" en alusión al efecto contagio de lo ocurrido con estos dos partidos en Murcia donde la moción de censura pactada entre ambos quita del gobierno al PP. De hecho ha confirmado a Alsina que la decisión la tomó hablando "la noche antes" con Pablo Casado.

Por ello justifica su decisión ya que asegura que si no hace nada "hubiera entregado Madrid a políticas que son nefastas" algo "que no me hubiera perdonado".

Una Ayuso ya en precampaña ha asegurado en Onda Cero que su intención es la de gobernar sola: "Quisiera gobernar sola, pero para todo el mundo". La madrileña quiere recuperar votos de personas desencantadas que en las anteriores elecciones votaron a otros partidos. Además, ha sacado pecho de su estrategia en la lucha contra el coronavirus al mantener abierta la hostelería de Madrid.