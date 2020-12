José Luis Ábalos sobre el rey Juan Carlos: "Si viene, porque viene, y si no viene, porque no viene"

El rey Juan Carlos I anunció que no volverá a España por Navidad. "He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore", dice en un mensaje remitido al programa 'Espejo Público' de Antena 3. Poco después Zarzuela ha desmentido que don Juan Carlos esté infectado de coronavirus e ingresado en un hospital de Abu Dhabi, contradiciendo así lo publicado en algunos medios. El Rey emérito vive en Abu Dhabi desde el pasado mes de julio. Abandonó España para no perjudicar a su hijo, el Rey Felipe VI, tras conocerse las investigaciones judiciales que se siguen en Suiza y también en España por presuntas irregularidades fiscales.

Decisión personal

Sobre esto último se pronunciaba el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente en 'Espejo Público'. Piensa que debería explicar su situación fiscal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha considerado que el anuncio de Juan Carlos I de no venir a España durante la Navidad es una "decisión personal" del rey emérito y un "derecho que nadie puede cuestionar". Y ha aludido a que cualquier decisión generaría polémica. "Estas cosas me parece que, haga lo que haga, también va a tener un juicio en un sentido u otro. Si viene, porque viene, y si no viene, porque no viene. Es una decisión personal y que estima pasar la Navidad como mejor considere. Eso sí es un derecho que creo que nadie puede cuestionar", ha considerado.

Gobierno descabezado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, denunció que Pedro Sánchez preside “un Gobierno descabezado más que cabezón” y le acusó de despreocuparse de los problemas reales de la ciudadanía por tener que atender los “líos internos” entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos. “No puede haber miembros del Gobierno de España criticando al jefe del Estado y creo que eso es una responsabilidad que tiene Sánchez”, se reafirmó el presidente del PP, sin querer entrar a hacer ninguna valoración por la decisión del rey emérito de no regresar a España por Navidad. Manifestó así su respeto por lo que decida Juan Carlos I y la propia Casa Real.