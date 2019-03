Jordi Sevilla: "El pacto fiscal es posible"

El ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha concedido una entrevista en Espejo Público, donde ha dicho que sí que es posible un pacto fiscal.

Explica que lo que Cataluña quiere es quedarse con más parte de lo que se recauda y así tener más autonomía a la hora de poner impuestos nuevos, es decir, una revisión del modelo de financión autonómica.

Además, reclaman para Cataluña ser exclusivos en algunos de los mecanismos de financiacion. Sin embargo, la Constitución no lo contempla, aunque lo que sí que prevé es estas excepcionalidades para el País Vasco y Navarra, así como en otro orden también para Canarias.

Añade además que, "igual que se cambió la Constitución para introducir el déficit cero, si hubiera acuerdo, se podría cambiar para introducir una peculiaridad catalana en el modelo de financión".



En cuanto a la hacienda catalana, explica que lo que han hecho es un proceso de simplificación de las administraciones, cosa que habría sido aplaudida en cualquier otra comunidad autónoma. "Se han coordinado las haciendas tributarias y han hecho algo que ya Madrid tiene".



Sevilla hace especial hincapié al explicar que "los catalanes pagan mismos impuestos que Extremadura o Murcia. Ello sólo varía en funcion de la renta, pues la ley es igual para todos en todo el territorio español".

Además, explica, "en un mundo global, donde se valora la interdependencia, más que la independencia, los españoles hemos estado décadas pagando los textiles mucho más caros de lo que podríamos si lo compráramos en el exterior, precisamente para proteger la industria textil catalana."

Sin embargo, añade, que para tener dinero para el pacto fiscal, se tendrían que o bien subir los impuestos, o bien lo que se lleve una comunidad, no se lo lleva otra. "Quizá lo que pretende Cataluña es más dinero para ellos y menos para el gobierno central y para el resto de autonomías, aunque ello no tiene por qué afectar a los contribuyentes.



"El rescate es inevitable". Comenta que es el propio presidente del Gobierno quien lo ha alimentado esperando a ver qué decía el BCE, Alemania, el Tribunal Constitucional...

"No vamos a cumplir el objetivo de déficit"

Una vez que todos han hablado, se ha generado una sensación de ser rescatados en los mercados, y por lo tanto, vamos a financiarnos de manera más barata. Debido a ello, la prima de riesgo está bajando. Una vez definidas las condiciones del rescate, que van a ser diferentes al de Grecia y al de Portugal, "hay que ver qué vamos a hacer con ese dinero", explica Sevilla. Lo prudente sería coger una parte de ese dinero y reactivar sectores de la economía española para poder devolver el dinero prestado.

No vamos a cumplir el objetivo de déficit vistas las cifras publicadas. Montoro lanzaba toda la artillería a principios de año contra las comunidades autónomas, cuando quien tiene el problema es el gobierno central, reclama Sevilla. Del no cumplimiento de España, el 70% se debe a que el gobierno no cumpla, pues el tanto por ciento de las autonomías es muy pequeño y no afecta apenas al déficit público.