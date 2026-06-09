Sigue en directo la vigilia del papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona

Tras cuatro días en Madrid, el papa León XIV ha aterrizado en Barcelona para continuar con su apretada agenda de actos durante su visita a España. El Pontífice ha oficiado el rezo de la hora media en la Catedral, y a las 20:00 horas ha citado a miles de fieles a la gran vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

La llegada del papa León XIV al Estadio Olímpico de Barcelona estuvo marcada por una de las imágenes más simbólicas de la jornada. Tras acceder al recinto y comenzar su recorrido entre los asistentes, los Castellers de Vilafranca levantaron un 3 de 8 para dar la bienvenida al Pontífice. La construcción humana se completó mientras el Papa avanzaba hacia el escenario principal.

León XIV recorrió durante unos 15 minutos la pista del estadio a bordo del papamóvil, saludando a los miles de fieles congregados. Durante el trayecto se detuvo en varios momentos para bendecir a niños, bebés y personas con discapacidad antes de subir al escenario.

Una vez allí, el Pontífice inició el acto con una monición al Espíritu Santo. A continuación, una procesión recorrió el recinto portando una cruz mientras sonaba la canción 'Tú, el único Rey', dando paso al inicio de la celebración central de su visita a Barcelona.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro llegó cuando Carmina, profesora de educación secundaria en Hospitalet, tomó la palabra para compartir su experiencia con la depresión. La docente relató que convivió durante años con la enfermedad en silencio y confesó que llegó a intentar suicidarse. "Dios me ha dado una segunda oportunidad", afirmó antes de preguntar al Pontífice cómo mantener la fe cuando una persona siente que "no vale la pena seguir".

León XIV agradeció su testimonio y reconoció sentirse conmovido por su historia. "Me conmueve que hayas encontrado la fuerza de acoger la segunda posibilidad que Dios te ha dado", respondió. El Papa alertó además de que la salud mental se encuentra cada vez más amenazada en las sociedades desarrolladas y reclamó que los sistemas sanitarios sitúen este problema entre sus prioridades. También lanzó un mensaje de apoyo a quienes atraviesan este tipo de situaciones: "Dios no nos abandona".

Poco después intervino un joven catecúmeno, que preguntó al Papa cómo descubrir la vocación en una sociedad marcada por el ritmo acelerado y las distracciones. León XIV aseguró que cada vez más jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana y señaló que esa búsqueda interior responde a una necesidad de encontrar un horizonte más amplio.

El Pontífice animó a reservar espacios de silencio y reflexión en el día a día. "Cultivando espacios de silencio y deteniéndonos algunos minutos al día para leer el Evangelio y hablar con Dios", explicó, las personas pueden desarrollar una mirada crítica ante las injusticias y encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas.

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