Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

VISITA DEL PAPA

Sigue en directo la vigilia del papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona

El papa León XIV preside una gran vigilia en Barcelona ante 40.000 personas que combina oración, música y cultura.

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Tras cuatro días en Madrid, el papa León XIV ha aterrizado en Barcelona para continuar con su apretada agenda de actos durante su visita a España. El Pontífice ha oficiado el rezo de la hora media en la Catedral, y a las 20:00 horas ha citado a miles de fieles a la gran vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

La llegada del papa León XIV al Estadio Olímpico de Barcelona estuvo marcada por una de las imágenes más simbólicas de la jornada. Tras acceder al recinto y comenzar su recorrido entre los asistentes, los Castellers de Vilafranca levantaron un 3 de 8 para dar la bienvenida al Pontífice. La construcción humana se completó mientras el Papa avanzaba hacia el escenario principal.

León XIV recorrió durante unos 15 minutos la pista del estadio a bordo del papamóvil, saludando a los miles de fieles congregados. Durante el trayecto se detuvo en varios momentos para bendecir a niños, bebés y personas con discapacidad antes de subir al escenario.

Una vez allí, el Pontífice inició el acto con una monición al Espíritu Santo. A continuación, una procesión recorrió el recinto portando una cruz mientras sonaba la canción 'Tú, el único Rey', dando paso al inicio de la celebración central de su visita a Barcelona.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro llegó cuando Carmina, profesora de educación secundaria en Hospitalet, tomó la palabra para compartir su experiencia con la depresión. La docente relató que convivió durante años con la enfermedad en silencio y confesó que llegó a intentar suicidarse. "Dios me ha dado una segunda oportunidad", afirmó antes de preguntar al Pontífice cómo mantener la fe cuando una persona siente que "no vale la pena seguir".

León XIV agradeció su testimonio y reconoció sentirse conmovido por su historia. "Me conmueve que hayas encontrado la fuerza de acoger la segunda posibilidad que Dios te ha dado", respondió. El Papa alertó además de que la salud mental se encuentra cada vez más amenazada en las sociedades desarrolladas y reclamó que los sistemas sanitarios sitúen este problema entre sus prioridades. También lanzó un mensaje de apoyo a quienes atraviesan este tipo de situaciones: "Dios no nos abandona".

Poco después intervino un joven catecúmeno, que preguntó al Papa cómo descubrir la vocación en una sociedad marcada por el ritmo acelerado y las distracciones. León XIV aseguró que cada vez más jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana y señaló que esa búsqueda interior responde a una necesidad de encontrar un horizonte más amplio.

El Pontífice animó a reservar espacios de silencio y reflexión en el día a día. "Cultivando espacios de silencio y deteniéndonos algunos minutos al día para leer el Evangelio y hablar con Dios", explicó, las personas pueden desarrollar una mirada crítica ante las injusticias y encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona

Rueda de prensa Congreso, Elma Saiz

Publicidad

España

Discurso en catalán del papa León XIV en la catedral de Barcelona

Los independentistas se quejan de la falta del catalán en los discursos del Papa León XIV en Barcelona

El PAPA

Sigue en directo la vigilia del papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona

Foto de familia durante la clausura de la Asamblea Estatal de Sumar

Dimite la secretaria de Organización de Sumar y denuncia una investigación interna por presunto acoso laboral

Rueda de prensa Congreso, Elma Saiz
CASO LEIRE

Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona

Villarejo espera que le cite el juez del 'caso Leire Díez' porque se considera perseguido por "estas cloacas"
OPERACIÓN KITCHEN

Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo"

Mercedes González
Mercedes González

Mercedes González aplaza su comparecencia en el Senado por el dispositivo de seguridad del Papa León XIV

La directora de la Guardia Civil pospone su presencia en la Cámara Alta tras ser citada para dar explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez.

Mañueco tiende la mano a un acuerdo unánime en financiación autonómica que exige "claridad y firmeza"
INVESTIDURA

Alfonso Fernández Mañueco, investido presidente de Castilla y León con los votos del PP y Vox

"Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León", ha explicado Mañueco en alusión a la 'prioridad nacional'.

Imagen de Nervis Villalobos

La UCO acude al Ministerio de Justicia para recoger información sobre el exviceministro de Venezuela, ligado al caso Leire

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez que investiga a Zapatero pide permiso a EEUU para usar como prueba el móvil de un exdirectivo de Plus Ultra

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz

El juicio a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, queda visto para sentencia

Publicidad