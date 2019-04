Irene Montero: "El PP utiliza a Ciudadanos como un chicle para tapar agujeros"

Podemos ha manifestado que "las élites" están utilizando a Ciudadanos "como un chicle de MacGyver para tapar agujeros" de los partidos tradicionales al mismo tiempo que ha apuntado que la formación que lidera Albert Rivera "ha dado prácticamente gratis" su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que se celebra los días 30 y 31 de agosto.

Errejón ha rechazado de plano las 150 medidas acordadas entre los 'populares' y la formación naranja, que finalmente dará el 'sí' a una investidura de Rajoy. Y también ha criticado el pacto anticorrupción que firmaron ambos partidos para comenzar las negociaciones.

"Ciudadanos debería haber sido más exigente", ha destacado, incidiendo en que "España se merece un Gobierno mejor" a uno liderado por el PP. A su juicio, el "intento de cambio" en el país "no lo puede liderar" Mariano Rajoy. Errejón cree que el PSOE se va a mantener en el 'no' a Rajoy "pese a las presiones". Eso sí, ha avisado a los socialistas de que "el punto fundamental" del pacto alcanzado ayer entre 'populares' y Ciudadanos es la reunión que se ha convocado a raíz de su firma entre Pedro Sánchez y Rajoy.

En cualquier caso, el 'número dos' de Podemos ha pedido al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que explore "una alternativa" a Rajoy en el caso de que finalmente su investidura fracase. Si falla la sesión, ha dicho, "se abre una segunda oportunidad": "El PSOE no puede seguir defendiendo el triángulo imposible: no a PP, no a elecciones y no a intentarlo con Podemos", ha zanjado. Y ha recordado al PSOE que su socio en la pasada legislatura, en referencia a Ciudadanos, cuando "ha cambiado el viento" se ha ido con los 'populares'.

En este sentido ha defendido un Gobierno del PSOE y Podemos con apoyos parlamentarios de otras fuerzas, como los partidos nacionalistas y vascos. A este respecto, ha advertido de que el PP llegó a un acuerdo con el PNV y CDC para la Mesa del Congreso y España "no se ha resquebrajado". Para Errejón, "repetir las elecciones no es necesario" y, por ello, ha defendido el intento de otra vía "progresista" aunque ha dicho ser consciente de que no será "sencillo".

Por su parte, Montero ha cargado contra el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos: "Es el acuerdo de la impotencia de una élite política y de un plan de continuidad para que nadie cambie", ha subrayado.