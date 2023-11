Investidura de Pedro Sánchez, en directo: Miles de personas acuden a las concentraciones convocadas por el PP contra la amnistía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a los asistentes de la manifestación en la Puerta del Sol contra la amnistía. "Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa. No nos van a frenar en la defensa de la igualdad de los españoles. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática", ha dicho.

Feijóo ha realizado un nuevo llamamiento para volver a votar tras las elecciones del 23J, aunque también ha repetido que su partido ganó las elecciones. "Sé que no acudís solo los votantes del PP que gracias a ellos hemos ganado las elecciones, que el PSOE ha perdido", ha recordado.