Insultan y escupen a Josep Bou cuando intentaba acceder a los Premios Princesa de Girona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, se ha visto obligado a desistir en su intento de acudir al acto de entrega de los Premios Princesa de Girona en Barcelona. Bou acudía al acto como invitado pero los manifestantes le han bloqueado el paso, además de insultarle y escupirle.

El concejal del PP se ha encarado con los manifestantes que le increpaban al grito de "fascista" y "provocador", le han escupido y le han zarandeado. El concejal popular ha replicado: "Yo soy tan catalán como vosotros".

"He venido a este acto, del jefe del Estado y conde de Barcelona, me he tenido que sujetar muchísimo, me han llamado muchas cosas, pero me han llamado cobarde", ha explicado el representante popular visiblemente emocionado. Josep Bou ha recordado que él nació en Vic (Barcelona) y que es catalán "de pies a cabeza", por lo que ha censurado que le llamen "mal catalán".

"No me han dejado pasar. Yo les dejo pasar siempre, cuando quieran. No he podido pasar a un acto al que estaba invitado. Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática, el no dejar pasar a alguien y, además, a un concejal que quería ir a un acto al que el rey me ha invitado (...) es terrible que Barcelona esté en esa situación", ha lamentado.